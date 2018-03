Winstgroei Zeeuws energiebedrijf

Middelburg, 2 sept. Energiebedrijf en afvalverwerker Delta heeft in het eerste half jaar de nettowinst met 16 procent zien toenemen tot 60,5 miljoen euro. Dat maakte het bedrijf gisteren bekend. De winst werd gedrukt door lagere drinkwater- en netwerktarieven, aldus Delta. De omzet steeg in de eerste zes maanden van het jaar met 43 procent tot 1,15 miljard euro. In dezelfde periode vorig jaar realiseerde het bedrijf een omzet van 803 miljoen euro. De omzetgroei was voornamelijk te danken aan een groter aantal klanten en acquisities.