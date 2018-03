Westen moet niet toegeven aan Rusland

Europa wordt opnieuw heen en weer geslingerd tussen vastberadenheid en verzoening. De Russische inval in Georgië en vervolgens de erkenning van de twee afvallige regio’s van het land vragen om een krachtig antwoord van de Europese Unie. Maar ook al verheft Vladimir Poetin zijn stem en dreigt hij Europa met vergelding, de Europese leiders moeten niet bang zijn om op hun strepen te gaan staan. Ze hebben daar alle mogelijkheden toe.

Om te beginnen moeten ze duidelijk maken dat ze niet bang zijn om economische sancties te gebruiken als die nodig zijn. Ze mogen niet toegeven aan de nauwelijks verholen dreigementen van premier Poetin om de olie- en gaskraan dicht te draaien, wat een probleem zou zijn voor landen als Duitsland en Italië, die het meest afhankelijk zijn van Rusland voor hun energietoevoer.

Rusland is niet langer het arme, geïsoleerde gevangenisland dat het was in de tijd van de Sovjet-Unie. Het maakt nu eenmaal deel uit van de wereldeconomie en moet zich aan haar regels houden. Dat betekent dat het een prijs moet betalen voor het op de kast jagen van industriële en financiële investeerders.

Dat is in feite al gebeurd. De oorlog in Georgië heeft de wereld eraan herinnerd hoe weinig respect de Russische regering heeft voor het recht, zowel het internationale als het nationale. Dat helpt verklaren waarom de RTS-beursindex de afgelopen maanden met 27 procent is gedaald. Er zijn zelfs tekenen dat er een kapitaalvlucht uit Rusland op gang begint te komen – hoewel het land, dat voor 580 miljard dollar aan valutareserves bezit, het voorlopig makkelijk met een paar miljard dollar minder kan stellen.

Maar in een later stadium kunnen de consequenties ernstiger zijn. Rusland heeft behoefte aan buitenlandse investeringen en Russische bedrijven hebben miljarden in het buitenland belegd. Deze tweeledige kapitaalstroom geeft de Europeanen een economische hefboom in handen. Geloofwaardige dreigementen met sancties kunnen de kredietomstandigheden voor Russische bedrijven verslechteren en Westerse bedrijven twee maal laten nadenken voordat ze grote investeringen in Rusland goedkeuren.

De Russische dreigementen over het stopzetten van de energietoevoer zijn serieus, maar moeten ook weer niet worden overdreven. Eventuele afsluitingen zouden Rusland, dat afhankelijk is van de export, net zo hard treffen als de importlanden. Maar als Europa echt zijn vastberadenheid wil tonen, moet het een duidelijke boodschap doen uitgaan dat het de energieafhankelijkheid van Rusland wil verminderen en uitleggen hoe dat in zijn werk zal gaan. Op zichzelf zal dit vooruitzicht van een minder afhankelijk Europa een serieuze sanctie betekenen voor het regime van Poetin.

