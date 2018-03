Wessanen koopt rest van Distriborg

Utrecht, 2 sept. Voedingsmiddelenconcern Wessanen koopt ook het resterende belang in de Franse branchegenoot Distriborg, zo maakte het concern vandaag bekend. Wessanen nam in 2000 een meerderheidsbelang in het bedrijf. Het concern heeft inmiddels een belang van 9,92 procent gekocht van Laboratoires Lehning, waarmee het nu 99,6 procent in handen heeft. Wessanen telde 140 euro per aandeel neer voor het belang, ofwel in totaal 22,4 miljoen euro.