‘Weinig jonge moslims steken hun nek uit’

Mohammed Cheppih ís de poldermoskee. Een moskee voor geïntegreerde, jonge moslims, waar in het Nederlands zal worden gepreekt, waar vrouwen en mannen kunnen kiezen om in één ruimte te bidden of gescheiden. Het is een moskee voor alle moslims, of ze nu van Marokkaanse, Turkse of Indonesische afkomst zijn. Maar ook niet-moslims zijn welkom.

Cheppih is de bedenker, de initiatiefnemer en de belangrijkste voortrekker van het project. Aanstaande vrijdagavond, na het middaggebed bij het breken van de vasten, is de officiële opening van de moskee, die gehuisvest is in het voormalige gebouw van VluchtelingenWerk in het Amsterdamse Slotervaart.

En dan, tijdens de opening, zal Mohammed Cheppih zijn vertrek bekend maken. De poldermoskee moet zonder hem verder, anderen moeten het gaan trekken. Hij houdt ermee op. Punt.

Waarom?

„Ik ben moe. Ik ben pas 31 jaar, maar ik ben doodop. Ik heb me de afgelopen jaren ingezet voor mijn idealen, maar ik kan geen maat houden. Ik heb er veel voor opgegeven. Mijn vrouw en dochter kwamen op de tweede plaats, met een scheiding tot gevolg.”

Wat zijn die idealen?

„Er is veel angst voor de islam. Het is lang niet altijd een uitgesproken angst maar wel latent aanwezig. Moslims voelen zich nog steeds tweederangs burgers. Ze hebben het gevoel dat er naar hen gekeken wordt. Zo van: Ben jij niet stiekem radicaal? De meeste jonge moslims zijn niet anders dan hun autochtone leeftijdgenoten, behalve dat ze moslim zijn. Ze zijn hier geboren en hier opgegroeid. Maar ze blijven dat stempel allochtoon houden. Mijn dochter is vijf. Ze is in Rotterdam geboren en opgegroeid, ze is niet anders dan andere meisjes in haar klas. Maar toch is ze een allochtoon. Waarom? Ik heb de overtuiging dat als mensen meer weten over de islam ze er minder bang voor zijn.”

Mede om de kennis over de islam te vergroten, richtte Cheppih vorig jaar de stichting Academica Islamica op, een stichting die streeft „naar een volwaardige positie van islam en moslims in Nederland”. De poldermoskee is een initiatief van de Academica Islamica. Het afgelopen jaar zette hij in talloze televisie- en radioprogramma’s en vele interviews in kranten het idee achter de moskee uiteen: Het is lastig om je als moslim in Nederland op je plaats te voelen. Hij kent dat gevoel uit eigen ervaring, zegt hij, want hij is én Nederlander én moslim. Hij heeft daarmee geworsteld, net als vele jonge moslims daarmee worstelen. Zij hebben behoefte aan een Nederlandse islam. Zo’n Nederlandse islam kan de poldermoskee brengen.”

En nu komt die er eindelijk en dan stapt u op.

„Ik wil niet het gezicht van de moskee worden. Ik wil niet meer op de voorgrond staan. Ik ben veel in de publiciteit geweest de afgelopen jaren, vooral na heftige gebeurtenissen zoals de moord op Pim Fortuyn en de moord op Theo van Gogh. Ik heb me niet altijd even genuanceerd uitgelaten, maar in het beeld dat de media van mij maakten, herkende ik mezelf niet meer terug. Ik heb toch het gevoel dat vrijheid van meningsuiting voor een moslim iets anders is dan voor een niet-moslim. Ik werd vorige week in deze krant nog troetelmoslimfundamentalist genoemd in een column.”

Zijn er wel mensen die u willen opvolgen?

„Ik hoop het. Ik heb groot vertrouwen in het bestuur. Maar die mensen kunnen het niet alleen. Ik hoop dat de jongeren voor wie de moskee is bedoeld, de kar gaan trekken. Maar vaak hebben juist deze mensen geen zin om hun nek uit te steken. Ze willen zich niet naar buiten toe afficheren als moslim. Ze willen wel graag gebruik maken van de poldermoskee – we zijn afgelopen week begonnen met bidden en er kwamen meteen al zeventig mensen – maar ze willen zich er niet voor in zetten.”

„Ik zie een groot gebrek aan gewone moslims die zich durven uitspreken. We hebben opiniemakers nodig. Natuurlijk zijn er wel enkelen, maar veel te weinig. Het maakt de weg vrij voor excentriekelingen zoals die jongen die weigert handen te schudden en daardoor een baan bij de gemeente misliep. Hij treedt wel naar voren, de media omarmen zo iemand. Maar zijn verhaal gaat alleen over hemzelf: Over zijn baan, over zijn hand.”

Pingping. Een sms. Hij kijkt op zijn mobiel en zijn gezicht betrekt. „Dit bedoel ik nou. Een bericht van iemand die een lezing zou geven in de poldermoskee. Die afspraak is maanden geleden gemaakt en wordt nu afgezegd. Deze persoon heeft wellicht goede redenen, maar het overkomt me regelmatig. Vaak mis ik de complete toewijding, de bevlogenheid die nodig is om idealen om te zetten in de werkelijkheid.”

Komt u terug als het project dreigt te mislukken?

„Nee. Ik zou het ongelooflijk zuur vinden als het mislukt. Er zijn mensen die zeggen dat Nederland nog niet klaar is voor een poldermoskee. Ik heb dat altijd tegengesproken. Maar áls het mislukt moet ik die mening bijstellen. Dan is Nederland er inderdaad nog niet klaar voor.”