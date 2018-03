Wagnerzusters aan de macht

De halfzusters Eva Wagner-Pasquier en Katharina Wagner zijn gisteren benoemd als de nieuwe leiding van het Wagner-theater in Bayreuth. De twee achterkleindochters van de componist Richard Wagner kregen van het stichtingsbestuur de voorkeur boven Nike Wagner, ook een achterkleindochter, die samen met opera-intendant Gerard Mortier de leiding wilde overnemen.

Met de beslissing van het stichtingsbestuur van de Wagner Festspiele komt een eind aan een jarenlange openlijk uitgevochten verbeten strijd om de opvolging van Wolfgang Wagner. Zaterdag werd hij 89, zondag trad hij na 57 jaar terug als artistiek leider van de Wagner Festspiele.

Al jaren geleden wilde het bestuur van Wolfgang Wagner af. Maar omdat hij voor het leven was benoemd, kon hij aanblijven, tegen de wil van de regeringen van de deelstaat Beieren en van de Bondsrepubliek Duitsland. Bij de benoeming van festivalleiders hebben leden van de familie Wagner de voorkeur boven buitenstaanders, zeggen de statuten.

Eva Wagner-Pasquier (1945) en Katharina Wagner (1978) hebben in hun sollicitatie gezegd het in 1876 gestichte festival „behoedzaam” te willen hervormen. Bayreuth moet opnieuw de internationale standaard worden voor de uitvoering van Wagner-opera’s. Ze bepleitten ook een versterking van de internationale positie van het altijd jaren tevoren uitverkochte Bayreuth. De voorstellingen moeten via televisie, internet en videoverbindingen met bioscopen een wereldpubliek bereiken.

De halfzusters, dochters uit de twee huwelijken van Wolfgang Wagner, willen de leiding van de Bayreuther Festspiele van hun vader overnemen op basis van gelijkwaardigheid. Wel kiezen ze voor verschillende verantwoordelijkheden. Eva zal zich bezighouden met casting en contracten. Katharina wordt het ‘jonge gezicht’ van Bayreuth en gaat de pr, de marketing en de productieleiding doen.

De Duitse dirigent Christian Thielemann, nu al aan Bayreuth verbonden, wordt muzikaal adviseur. Naast internationale topdirigenten moeten ook dirigenten uit de historische en ‘authentieke’ uitvoeringspraktijk een nieuwe blik bieden op de partituren van Richard Wagner.

