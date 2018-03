Vooral veel complotten

Mohammed Hanif bewijst in Een kist ontploffende mango’s (Contact,19,95) dat de moord in 1988 op de Pakistaanse president Zia ul-Haq vreemder lijkt dan fictie, aldus Toef Jaeger. ‘De complottheorieën rondom de dood van Zia ul-Haq zijn niet van de lucht. De tweede man van Pakistan zou erachter zitten, de Amerikanen, de Sikhs, etc. De Pakistaan Mohammed Hanif, zelf werkzaam geweest bij de luchtmacht, nam enkele van deze theorieën als uitgangspunt voor zijn satire Een kist ontploffende mango’s. Je houdt je hart vast: krijgen we een modieuze mengelmoes van populaire genres? Complottheorieën zijn tegenwoordig immers het materiaal voor literaire thrillers; boeken met een historisch uitgangspunt krijgen al snel het etiket literaire non-fictie en militaire satire leek al zijn hoogtepunt bereikt te hebben met Joseph Hellers Catch 22. Maar dat valt mee: Hanif haalt met zijn debuut, genoteerd op de longlist van de Man Booker Prize, het beste uit alle drie de mogelijkheden.

In het ingewikkelde genre van de satire heeft hij een spannende, historische maar vooral geslaagde roman weten te schrijven.’