‘Voedselcrisis een zegen’

Kofi Annan staat tegenwoordig op de bres voor de Afrikaanse boer. Want, zegt hij tijdens een kort bezoek aan Nederland, zij staat er helemaal alleen voor.

De voormalige secretaris-generaal van de Verenigde Naties (1997-2006) hield gisteren bij de opening van het academisch jaar aan de Universiteit van Wageningen een lezing over de noodzaak van een Groene Revolutie voor Afrikaanse boeren. Na afloop beantwoordde hij een paar vragen.

Annan, nu 70 jaar, spreekt nog altijd zacht en bedachtzaam, zoals de wereld hem in menige politieke crisis heeft leren kennen. Maar ondanks zijn voorname houding weet hij zijn woorden een grote urgentie mee te geven.

Is de sterke stijging van voedselprijzen geen buitenkans voor boeren?

„Niet in Afrika. De Afrikaanse boer, het is meestal een vrouw, bedrijft vooral landbouw voor eigen gebruik. Ze hebben amper de middelen om hun producten naar de markt te brengen. Ze kunnen hun productie niet opvoeren om van de hoge prijzen te profiteren. Ze kunnen de kunstmest en de goede zaden niet betalen.

„Van de 37 landen die het hardst getroffen worden door de voedselcrisis liggen er 21 in Afrika. De Afrikaanse boer is de enige die alle risico’s zelf moet nemen: er is geen financiële dienstverlening, geen verzekering, geen steun van de overheid. Ze zwemt helemaal alleen, of ze verdrinkt.

„Daar komt nog bij dat sommige Afrikaanse regeringen onder druk van een boze publieke opinie de heffingen op voedselimport hebben opgeheven. Daarmee maken ze het de zwaar gesubsidieerde boeren uit Europa en de Verenigde Staten makkelijker om hun spullen af te zetten. Maar aan de lokale Afrikaanse boeren, die daar niet tegenop kunnen concurreren, wordt niet gedacht.”

Pleit u voor landbouwsubsidies, waar we in Europa en de VS juist vanaf proberen te komen?

„De Afrikaanse boer verdient steun. Europa en Amerika hebben hun landbouw ook met subsidies kunnen opbouwen. En wat de Afrikaanse boeren nu nodig hebben is een fractie van wat Europese boeren krijgen. Ik pleit echt niet voor cadeautjes voor rijke boeren.”

Is de voedselcrisis de zoveelste confrontatie tussen de rijke landen in het noorden en de arme in het zuiden?

„Nog niet, maar daar kan het wel op uitdraaien. We moeten dringend maatregelen nemen om de voedselproductie in de wereld op te schroeven, anders zullen hele grote delen van de bevolking in de Derde Wereld voedselgebrek krijgen. Nu al hebben er iedere dag 854 miljoen mensen honger.

„Dit kan grote maatschappelijke instabiliteit veroorzaken, regeringen zullen omver geworpen worden, het zal ons allemaal raken. Het zal gevolgen hebben voor de internationale handel, voor het reizen – we zullen er een hoge prijs voor betalen.

„Nog een paar decennia en de wereldbevolking bestaat uit 9 miljard mensen. Stel je voor, 90 procent van de mensen leeft dan in de Derde Wereld. En al die mensen moeten gevoed worden. Daarom moeten we echt in actie komen.”

De Verenigde Naties zijn in 2000 acht doelstellingen overeengekomen, onder andere het halveren van extreme armoede en honger in de wereld voor 2015. Hoe staat het daarmee?

„We hebben gemengde resultaten behaald. Als je naar de cijfers kijkt zie je bijvoorbeeld dat er aanzienlijke vooruitgang is geboekt bij het terugbrengen van de armoede. Maar de totaalcijfers zijn misleidend. China en India zijn erin geslaagd miljoenen mensen uit de armoede te bevrijden, maar op het Afrikaanse continent is dat veel minder gelukt.

„De G8 [de groep van acht rijke industrielanden, red.] heeft beloofd de hulp aan Afrika tot 2010 te verdubbelen. Maar ik zeg altijd: de enige beloftes die tellen zijn beloftes die worden nagekomen.”

Afrika heeft al veel langer een voedselcrisis, maar nu het over de hele wereld een probleem is staat het pas op de agenda.

„In die zin is de crisis een geschenk uit de hemel. Voor heel veel mensen is het een drama, maar tegelijk is opeens het besef doorgedrongen dat we met z’n allen echt een probleem hebben. Iedereen beseft nu dat we de landbouw veel te lang genegeerd hebben, en dat we daar in ieders belang zwaar in moeten investeren. Om te zorgen dat ook een continent als Afrika zijn eigen mensen van voeden.”