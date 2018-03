Kinshasa, 2 sept. Zeventien mensen zijn om het leven gekomen bij een ongeluk met een humanitair vliegtuig in Oost-Congo. Dat hebben de Verenigde Naties vandaag bekendgemaakt. Het vliegtuig van Air Serv kwam gisteren in een storm terecht. De meeste humanitaire organisaties in Congo verplichten hun medewerkers met Air Serv te vliegen, omdat commerciële maatschappijen niet veilig genoeg zijn.