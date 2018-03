Visvetzuren goed tegen hartdood

rotterdam, 2 sept. Ouderen met hartfalen die dagelijks omega-3-vetzuren slikken, hebben iets meer kans om de volgende vier jaar te overleven. Dat blijkt uit een Italiaanse studie die zondag online is gepubliceerd in het medische tijdschrift The Lancet. Hartfalen zijn klachten door een slechte pompfunctie van het hart; 3 tot 7 procent van de ouderen lijdt eraan. Omega-3-vetzuren, die veel in vette vis zitten, zijn niet gebruikelijk bij de behandeling van hartfalen. Van de vetzuurslikkers stierf tijdens de studie 27 procent; van de mensen die een neppil kregen was dat 29 procent. Toch vinden de commentatoren in The Lancet dat de omega-3-vetzuren op de lijst horen van bewezen effectieve behandelingen voor hartfalen. De ouderen slikten dagelijks een pil met 1 gram visvetzuren. Dat is ook te bereiken door vier keer per week vis te eten, waarvan twee keer vette vis zoals haring en makreel.