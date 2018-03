Amsterdam, 2 sept. De AEX-index telt vanaf vandaag weer 25 fondsen. Met de toetreding van vier Midkap-fondsen is de hoofdgraadmeter op de beurs in Amsterdam compleet. Het gaat om bodemonderzoeker Fugro, uitzender USG People, bouwbedrijf BAM en vastgoedfonds Wereldhave. De vier nemen de plekken in die Vedior, Hagemeyer, Corporate Express en Tele Atlas na hun overname achterlieten.