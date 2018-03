Verspreiden muggen aids?

De tijgermug, die knokkelkoorts kan overbrengen, lijkt naar Noord-Europa op te rukken. Dat vertelde minister Klink (Volksgezondheid) de Tweede Kamer vorige maand. Lydwin van Rooyen uit Amsterdam en Henk van Leyden uit Polsbroek vragen zich nu af of muggen ook het hiv-virus kunnen overdragen.

„Nee”, zegt Elly Hassink, voorlichter van Soa Aids Nederland. Kans op hiv-infectie bestaat alleen bij ‘onveilige handelingen’ met bloed, sperma, vaginaal vocht en voorvocht.

Een vrouwtjesmug (mannetjes steken niet) kan wel geïnfecteerd bloed opzuigen, legt entomoloog Bart Knols van de Wageningen Universiteit uit. Maar dat bloed gaat naar haar muggenmaag en komt er niet meer uit als zij een ander steekt.

Hoe raken mensen dan besmet door een malariamug? Via biologische transmissie, zegt Knols. „Als het besmette bloed lang in het lichaam van de mug blijft, kan de malariaparasiet via de buikwand in de speekselklieren komen. Een mug injecteert altijd speeksel voordat zij bloed gaat zuigen en zo wordt malaria dan overgedragen.”

Hiv kan op deze manier echter niet worden overdragen, omdat muggen koudbloedig zijn; het virus sterft af voordat het de kans krijgt om in het speeksel terecht te komen.

„Het gaat sowieso maar om vier tot acht microliter bloed wat zo’n mug binnen krijgt”, zegt Knols. „De kans dat in zo’n kleine hoeveelheid een virusdeel meekomt, is verwaarloosbaar. Er zouden tien miljoen muggen moeten prikken in een seropositief lichaam, en vervolgens in een gezond lichaam, om zo’n virus over te kunnen brengen.”

Theoretisch kunnen virusdeeltjes ook aan de steeksnuit van de mug blijven hangen. „Als de mug direct daarna iemand anders steekt, kan het virus overgedragen worden. Komt voor, maar bij hiv is dit nooit aangetoond.”

En als je een mug met geïnfecteerd bloed op een open wond zou doodslaan? Knols: „Ook hier is de kans op besmetting verdomd klein. De kans dat je twee keer door de bliksem wordt geraakt, is in feite groter.”

Hanina Ajarai

De rubriek next question beantwoordt alledaagse vragen. Ook een vraag? Mail naar wetenschap@nrc.nl