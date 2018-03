Verhagen is druk op zoek naar gelijkgezinde landen

Buitenlandse politiek, zeker die van een klein land als Nederland, moet het niet hebben van stenen in de vijver. Integendeel; constantheid en dus betrouwbaarheid dient voorop te staan. Vandaar dat het een voorzichtige boodschap was die minister Verhagen (Buitenlandse Zaken, CDA) gisteren op maar liefst twee verschillende plaatsen ventileerde. Een boodschap die luidde dat Nederland iets anders met de grote buitenwereld om zal moeten gaan dan nu het geval is. Natuurlijk, Nederland blijft overtuigd lid van de Europese Unie, van de NAVO, van de Verenigde Naties. Multilateralisme is alleen maar relevanter geworden, aldus de minister ’s morgens in Den Haag tegenover de ambassadeurs van Nederland die deze week over zijn uit hun standplaatsen en ’s middags tegenover de universitaire gemeenschap van Leiden.

Maar, zo zei hij tevens, naast het idealisme is er ook het realisme, dat zegt dat er verder moet worden gekeken. En dan zal Nederland ook moeten werken aan andere samenwerkingsverbanden met individuele landen. „De bilaterale samenwerking intensiveren”, zoals Verhagen dat gisteren noemde. „In economisch opzicht, op het gebied van energievoorzieningszekerheid, maar ook politiek en militair.” En dat is toch wat anders dan de kaarten volledig zetten op de internationale organisaties wat tot nu toe toch het kenmerk van het Nederlands buitenlands beleid was sinds na de Tweede Wereldoorlog de uit 1839 stammende neutraliteitspolitiek verlaten werd.

Geheel in lijn met de diplomatieke benadering spreken ambtenaren van Buitenlandse Zaken liever van een ‘accentverschuiving’ dan over een ‘koerswijziging’. Ingegeven door de internationale structuur die onder „grote druk” staat nu landen het internationaal systeem de rug toekeren omdat „zij zichzelf niet herkennen in dat systeem”, zoals Verhagen gisteren zei.

Als voorbeelden noemde hij India en Brazilië die niet aanvaarden dat zij niet vertegenwoordigd zijn in de Veiligheidsraad, of de Amerikanen die vinden dat het management van de VN tekort schiet. De tekortkomingen zullen volgens hem moeten worden gerepareerd, maar tegelijk zei Verhagen „niet op voorhand optimistisch” te zijn over het resultaat van de inspanningen. Vandaar zijn pleidooi om „niet uitsluitend” in te zetten op multilaterale kaders zoals de VN. „Juist nu de geopolitieke verhoudingen in de wereld aan het verschuiven zijn en een nieuw evenwicht zich nog niet heeft uitgekristalliseerd, is het belangrijk om gelijkgezinden op te zoeken, de banden aan te halen en gezamenlijk op te trekken.”

Hoogleraar Internationale Betrekkingen Alfred van Staden is niet echt verrast door de woorden van Verhagen. Volgens hem is er reeds langer sprake van dat Nederland meer afstand neemt van de Verenigde Staten en qua buitenlandse politiek opschuift in de richting van Duitsland. Als voorbeeld noemt hij de gereserveerde houding van Den Haag tegenover de door de Amerikanen gewenste verdere uitbreiding van de NAVO met landen als Georgië en Oekraïne en het streven naar goede relaties met Rusland waarmee Nederland net als Duitsland individuele gascontracten heeft afgesloten.

Ook de oproep van Verhagen om te investeren in een Europees veiligheids- en defensiebeleid is volgens Van Staden minder revolutionair dan deze vroeger zou zijn omdat de Amerikanen zich al min af meer hebben neergelegd bij deze ontwikkeling zolang die maar niet ten koste gaat van de NAVO.

„Logische consequentie” van een sterkere Europese defensiepolitiek is volgens hem dat Nederland in de toekomst meer geld zal moeten uitgeven aan defensie. Coalitiepartner de PvdA hanteert een andere logica. Het Tweede Kamerlid Angelien Eijsink is groot voorstander van meer Europese defensiesamenwerking juist omdat daardoor juist eenvoudiger op de kosten kan worden bespaard.

Tweede Kamerlid Hans van Baalen van de oppositionele VVD doet het verhaal van Verhagen af als „een verkiezingstoespraak”. „Als Verhagen echt meent wat hij zegt zou hij bij minister van Financiën Wouter Bos om extra geld voor defensie moeten vragen, maar dat doet hij niet”, aldus Van Baalen. „Hij moet gaan presteren.”

