Van Twist na een jaar terug uit New York

De voormalig directeur van het Groninger Museum, Kees van Twist, verlaat de Nederlandse ambassade in New York. Hij vertrekt na een meningsverschil met het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Van Twist keert per 1 februari volgend jaar terug naar het Groninger Museum.

De oud-directeur zegt van mening te verschillen met het ministerie van Buitenlandse Zaken over een op te zetten zelfstandig cultureel centrum in de Verenigde Staten, vergelijkbaar met Holland House. Al voor zijn vertrek naar de VS had de oud-museumdirecteur aangekondigd zo’n onafhankelijk cultureel centrum te willen opzetten, naar voorbeeld van onder meer het Franse Maison Descartes, het Duitse Goethe Instituut en het Scandinavian House. Eenmaal in New York schreef Van Twist een beleidsplan en een visie, waarin hij opnieuw pleitte voor zo’n centrum.

„Maar”, zegt Van Twist nu, „Buitenlandse Zaken dacht daar anders over. Ze vonden mijn idee sympathiek, maar deelden het niet. Ze willen vasthouden aan de bestaande structuur.”

Hij wijst erop dat Nederland een van de laatste West-Europese landen in de Verenigde Staten is zonder zo’n zelfstandige culturele vertegenwoordiging. „Een dergelijke opzet geeft je ook meer slagkracht. Kunst en cultuur moeten nu eenmaal los van de overheid functioneren.”

Hoewel hij refereert aan het feit dat hij als oud-museumdirecteur in de ambtenarij „op een gecompliceerde organisatie met vrij strikte regelgeving” stuitte, benadrukt hij geen ruzie te hebben met het ministerie. Buitenlandse Zaken was vanochtend onbereikbaar voor commentaar.

Van Twists benoeming baarde opzien omdat hij een museumdirecteur is, en geen diplomaat die door Buitenlandse Zaken is opgeleid. Hij bedong een terugkeergarantie naar het Groninger Museum indien de nieuwe functie hem niet zou bevallen. Een woordvoerder van het museum laat desgevraagd weten „heel blij te zijn dat hij terugkomt.”

Van Twist verwierf bekendheid met omstreden tentoonstellingen zoals Cha Cha (2006), over de overleden rockmuzikant Herman Brood en Ilja Repin, het geheim van Rusland (2001), met werken van de Russische kunstenaar. De eerste werd door kunstcritici als populistisch beschouwd, de tweede als te zoetsappig en kitscherig.

Hij was ook een van de museumdirecteuren die zich tegen het beleid van het overheidsfonds Mondriaanstichting keerde, dat hij van vergaande inmenging en betutteling beschuldigde.