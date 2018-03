Van Geel: kerncentrales na deze kabinetsperiode

CDA-fractieleider Pieter van Geel vindt de productie van kernenergie in Nederland „onvermijdelijk”. Hij schreef dat gisteren op zijn weblog. „Nederland heeft kernenergie de komende decennia gewoon hard nodig”, aldus Van Geel.

Ook CDA-minister Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken) brak gisteren een lans voor kernenergie. Hij stelde dat Nederland zich voor energie minder afhankelijk moet maken van het buitenland en zich meer moet richten op windmolenparken en kernenergie.

Het CDA stelt zich hiermee lijnrecht op tegenover coalitiepartner PvdA. Die wijst het gebruik van kernenergie af, omdat er nog geen veilige oplossing zou zijn voor het kernafval. In het regeerakkoord hebben de coalitiepartijen afgesproken dat deze kabinetsperiode geen nieuwe kerncentrales worden gebouwd. PvdA-minister Jacqueline Cramer (Milieu) zei in maart op zijn vroegst in 2030 met de bouw van nieuwe kerncentrales te willen beginnen. Zij noemt Van Geels oproep „voorbarig”.

Volgens Van Geel moeten ondernemers die een nieuwe kerncentrale willen bouwen zo snel mogelijk een vergunning krijgen, opdat de bouw kort na deze kabinetsperiode kan beginnen. Hij noemt op zijn weblog de nadelen van de Nederlandse afhankelijkheid van olie en gas uit het Midden-Oosten en Rusland, waarbij hij verwijst naar het conflict in Georgië. Ook wijst hij erop dat de Nederlandse gasreserves opraken, en dat de CO2-uitstoot het milieu zwaar belast. Volgens Van Geel zijn wind- en zonne-energie niet voldoende om in de energiebehoefte te voorzien.

PvdA-Kamerlid Diederik Samsom wijst dit argument af. Nederland kan in de toekomst volgens hem in zijn energiebehoefte voorzien door het gebruik van duurzame bronnen en vooral door energiebesparing. „Dit land bespaarde het afgelopen jaar meer energie dan ooit, mede door de hoge prijzen”, zegt Samsom. „Het is de uitdaging om dat vol te houden. Dat scheelt uiteindelijk een kerncentraletje of vier.”