The Island(Michael Bay, 2005)Veronica, 20.30-22.50u.

„Rénnen”, roepen Ewan McGregor en Scarlett Johansson alias Lincoln Six Echo en Jordan Two Delta steeds tegen elkaar. En daar gaan ze weer. Ze rennen en rennen door fabrieksruimtes en machinekamers. The Island is een achtervolgingsfilm in een postapocalyptische toekomst. Mensen wachten om via een loterijsysteem te worden uitverkoren om naar ‘het eiland’ te gaan, de enige virusvrije zone op aarde. Maar dat paradijs is natuurlijk niet wat het lijkt.