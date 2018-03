ARNHEM, 2 sept. Eef Kamerbeek is een week na zijn overlijden geëerd met de Jaap Eden Trofee. Voorzitter Erica Terpstra van sportkoepel NOC*NSF overhandigde gisteren in Heeze rond de crematie van de ex-tienkamper de trofee aan diens zoon Henk Kamerbeek. Eef Kamerbeek werd in 1960 sportman van het jaar.