Top inlichtingendienst Brazilië geschorst

De Braziliaanse president Lula heeft gisteren de gehele top van de inlichtingendienst in zijn land geschorst omdat telefoongesprekken van hoge politiefunctionarissen, de voorzitter van het hooggerechtshof en congresleden zouden zijn afgeluisterd.

De leidinggevenden blijven op non-actief totdat het onderzoek naar de vermeende, illegale taps is afgerond. De oppositie eist van Lula zo’n onderzoek, nadat het weekblad Veja met de aantijgingen tegen de dienst ABIN kwam.

Het artikel in Veja haalt onder meer een door ABIN uitgewerkt transcript aan van een telefoongesprek tussen opperrechter Gilmar Mendes en een congreslid van de oppositie, Demóstenes Torres. Volgens het blad bedankt de rechter de volksvertegenwoordiger hierin voor zijn steunverklaringen in het afzettingsproces dat tegen hem loopt. Als tegenprestatie vraagt Torres aan Mendes om de uitspraak van een lokale rechter in Roraima terug te draaien. Die weigerde onlangs om een persoon, die in een getuigebeschermingsprogramma zit, te dwingen te verschijnen op een hoorzitting van Torres’ senaatcommissie die onderzoek doet naar pedofilie.

Volgens de ABIN-agent die het transcript aan Veja heeft gegeven, is het afluisteren van functionarissen normaal binnen de dienst.

Oppositieleden eisen een onderzoek van het congres naar de affaire en sommigen dreigen zelfs een afzettingsprocedure tegen Lula te beginnen. Ze stellen dat, ook al zou hij niet op de hoogte zijn geweest van de taps, dat het incident aantoont dat Lula de dienst niet in de hand heeft. Gisteren sprak Lula bijna twee uur lang met Mendes, maar gaf geen commentaar.