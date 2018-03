Thomas Bata (93) overleden

Toronto, 2 sept. De in Tsjechoslowakije geboren Canadese industrieel Thomas Bata is op 93-jarige leeftijd overleden. Bata was de zoon van de stichter van het schoenenbedrijf Bata en ging naar Toronto waar hij in de jaren veertig de productie in Canada op gang bracht. Nadat de communisten in Tsjechoslowakije de eigendommen van de familie hadden genationaliseerd, werd Toronto het hoofdkwartier van het bedrijf.