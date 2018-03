Televisie Voorkeur

actualiteiten

EénVandaag. Reportage over hulp bij het organiseren van je leven. Veel mensen zijn het vakantiegevoel al snel kwijt en raken weer verstrikt in de hectiek van werk en gezin. Dat kan worden voorkomen, belooft een bedrijf uit Almere dat helpt mensen hun werk en privé zo te organiseren, dat ze hun ontspannen vakantiegevoel langer vast kunnen houden. Ned.1, 18.20-18.45u.

Netwerk. Verslag uit Florida over het veranderende stemgedrag van de Amerikaanse evangelische kiezer. Niet langer zijn alleen onderwerpen als abortus en het homohuwelijk bepalend voor de stemkeuze. Dit zou van grote invloed kunnen worden op de verkiezingsuitslag. Ned.2, 20.25-20.50u.

Nova/Den Haag Vandaag. Aandacht o.m. voor het afscheid van Wijnand Duyvendak van de Tweede Kamer, voor de brief van minister Cramer over haar handtekening op de steunverklaring voor Bluf!, voor de orkaan Gustav en voor de Republikeinse conventie. Ned.2, 22.15-22.45u.

praatprogramma

De wereld draait door. Mirjam de Graaff vertelt over haar broer Bart de Graaff en de bioscoopfilm over hem: Bikkel. Linda de Mol vraagt aandacht voor het vierde seizoen van de soap Gooische Vrouwen. Presentator Matthijs van Nieuwkerk wordt bijgestaan door muzikante Candy Dulfer. Ned.3, 19.30-20.20u.

documentaire

’t Zal je maar gebeuren: Paradijs in de hel. In het stadje Bautzen in de voormalige DDR stond een van de ergste communistische strafgevangenissen, waar eind jaren ’40, begin jaren ’50, honderden politieke gevangenen leden aan ziekte, honger en terreur van de bewakers. Om het slechte imago te verbeteren, werd in 1950 een gevangenenkoor opgericht dat zondags in de gevangeniskerk optrad. Opgesloten in een speciale cel oefende dit koor dagelijks uren op geestelijke liederen, cantates en motetten. Het koor werd geliefd bij de gevangenen en gaf troost en verlichting. En het werd een vriendenkring voor het leven, tot vandaag toe. Een portret. Herhaling van 5-2-2008. Ned.2, 22.50-23.30u.

To infinity and beyond: Janwillem van de Wetering. Portret van een eigenzinnige levenskunstenaar en schrijver, Janwillem van de Wetering, die op 4 juli overleed. Hij woonde al vele jaren met zijn Colombiaanse vrouw Juanita in Maine, samen met zijn hondje Tilly. Op zijn boot en tussen zijn beelden en collages in maakt hij een aaneenschakeling van serieuze grappen, onwaarschijnlijke anekdotes, en wonderlijke rituelen. Zijn diepgeworteld wantrouwen in de mensheid verhinderde hem niet om van het leven te genieten. Herh. van 9-5-2004. Ned.2, 23.30-0.35u.

Informatief

Jong. Serie reportages waarin Manuel Venderbos praat met jongeren die een bijzonder uiterlijk of een speciaal verhaal hebben. Hoe gaan ze om met hun anders-zijn en hoe reageert hun omgeving? Afl. 1: Ik ben activist! Koert is Greenpeace-activist en staat op de bres als het gaat om het milieu. Hij voert actie tegen Unilever wegens milieuvernietiging. Met de activist Brian woont Venderbos een confrontatie bij tussen extreem-rechts en antifascisten in Berlijn, waar de ME met een charge de antifascisten wil wegjagen. Ned.3, 21.00-21.35u.

Opgelicht?! Serie over oplichtingspraktijken met reportages en preventieve tips. Een man weet zijn familie tientallen jaren om de tuin te leiden. Zijn zoon laat hij achter met een schuld van ruim een halve ton en zijn ex-familie vertelt in de uitzending openhartig haar verhaal, de man wordt geconfronteerd. Verder een oplichtster die haar schoonmaakster bedonderde en die verschillende keren per jaar voor niets op vakantie wil. Hoe doet ze dat? Ned.1, 21.10-21.50u.

Profiel: Henny Huisman. Portret van Henny Huisman, een van de pioniers van de emo-televisie en ooit de populairste man van Nederland, de ‘ceremoniemeester van de Nederlandse tv’. Zijn presentatie van het klassieke tv-programma Eén van de acht in mei dit jaar werd geen succes. Herh. van 27-12-2007. Ned.2, 21.15-22.00u.

Medicine men go wild: The healthiest hearts. Tweede aflevering van een reeks waarin twee Britse artsen naar verre regio’s reizen om kennis te maken met plaatselijke geneeskunde. Op het schiereiland Chukotkan (Oost-Siberië) wonen de Chukchi, een volk dat leeft op een eenzijdig dieet van vis, vet en vlees, zonder koolhydraten, groenten of fruit. En toch behoren deze mensen tot de meest gezondste ter wereld, hebben ze geen last van cholesterol, en hart- en vaatziekten komen er niet voor. Canvas, 22.15-23.05u.

muziek

The Passions of Vaughan Williams. Muzikaal en psychologisch portret van de componist Ralph Vaughan Williams (1872-1958). Zijn werk wordt uitgevoerd door het Philharmonia Orchestra, onder leiding van Richard Hickox, en door de zangers van de Schola Cantorum uit Oxford. BBC 2, 0.20-1.20u.

Maestro: Opera. Muzikale afvalwedstrijd voor bekende amateurdirigenten. De kandidaten moeten deze keer het BBC Concert Orchestra leiden én aria’s die worden gezongen door Alfie Boe en Rebecca Evans. Presentatie: Clive Anderson. BBC 2, 22.00-23.00u.