Stel, mijn lift stort neer. Hoe overleef ik dat?

Alexandra van Dijk-van der Moolen uit Doorn heeft liftangst. In de tijd dat ze op de twaalfde verdieping van de Vrije Universiteit colleges volgde, bekroop haar het gevoel dat de lift weleens neer kon storten. „Maar wat als ik vlak voor de klap omhoog zou springen? Zou dat de impact van de val teniet kunnen doen?”

Waarschijnlijk heeft Alexandra te veel enge films gekeken, want bij het Liftinstituut, een onafhankelijk inspectieorgaan, zijn geen gevallen bekend van neergestorte liften. „Als bij een lift de kabels breken en hij ‘in vrije val’ omlaag gaat, springt de snelheidsbegrenzer aan die de vang in werking stelt”, legt Koos van Lindenberg uit. Dit vangmechanisme werd in 1852 gedemonstreerd door de uitvinder Elisha Otis. „All Safe, gentlemen!” riep Otis nadat hij opdracht gegeven had de kabels boven zijn eigen lift door te hakken.

Maar wat als een technisch onderlegde huurmoordenaar het op je heeft gemunt? Eén die in een originele bui besluit het vangmechanisme te demonteren en de kabels doorzaagt? „Dan val je na 20 meter al met een snelheid van 70 kilometer per uur”, zegt Jo Hermans, emeritus hoogleraar natuurkunde aan de Universiteit Leiden. Op die snelheid, in een afgesloten cabine zonder suizende lucht, „zweef je als een astronaut”.

Dat brengt ons bij Wubbo Ockels. In 1985 maakte hij als eerste Nederlander een vlucht door de ruimte. In het voorbeeld dat Ockels geeft, is er nog hoop. „Stort de lift van 12 meter naar beneden, dan is de eindsnelheid 55 kilometer per uur.” Vlak voor de crash moet je volgens de ruimtevaarder in gehurkte toestand op de grond gaan zitten. Maar let op! In gewichtsloze toestand betekent dat dus vasthouden aan de reling. „Een seconde voor de crash moet je jezelf omhoog drukken met een snelheid van 1G. „Dat is eenmaal je gewicht, en dat geeft in een seconde 35 kilometer per uur.” Van de normale crashsnelheid van 55 kilometer per uur blijft er dan maar 20 over. „Het verschil tussen leven en dood”, besluit Ockels geruststellend. Maar hij verwacht van Alexandra dus wel wat rekenkundig voorwerk voordat ze weer een lift in stapt.

Steven de Jong