Steeds meer politici raken nu ‘verdacht’

Links of rechts, politici moeten op hun tellen blijven passen. De jacht op compromitterende foto’s, steunbetuigingen, manifesten en gedocumenteerde uitspraken over eigen buitenparlementaire activiteiten lijkt voorlopig niet ten einde. Behalve scheidend Tweede Kamerlid Wijnand Duyvendak (GroenLinks) en minister Cramer (Milieu, PvdA) worden nu ook Kamerlid Rita Verdonk en staatssecretaris Bussemaker (Volksgezondheid, PvdA) achtervolgd met vragen over het verleden.

Vrij Nederland meldt deze week dat Verdonk de wet heeft overtreden met haar deelname aan een blokkade bij de ontruiming van een Nijmeegs krakersbolwerk in 1981. Gisteravond benadrukte Verdonk in het tv-programma Knevel & Van den Brink dat ze, ook in haar activistische periode, binnen de grenzen van de wet heeft geopereerd.

Ook Bussemaker vecht tegen een schim uit het verleden. Ze was in de jaren negentig enige tijd penningmeester van een stichting die Buro Jansen & Janssen adviseerde. Dat bureau, opgericht in 1984, verzamelde ‘contra-informatie’ tegen onderzoek van de politie en inlichtingendiensten naar de kraakbeweging en andere activistische groeperingen.

De VVD eiste gisteren uitleg van premier Balkenende. Een woordvoerder van de premier meldt dat Bussemaker haar nevenfunctie heeft gemeld bij de formatie. Volgens hem „heeft de formateur geoordeeld dat er geen beletsel voor haar beëdiging was.” Eerder verklaarde Balkenende dat hij de ophef over het verleden van Cramer „opgeblazen” vond.