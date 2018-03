Sprinter Boonen in Vuelta in spoor van ‘VDB’

De Belgische wielrenner Tom Boonen heeft gisteren de derde etappe gewonnen in de Ronde van Spanje. Boonen koos aan het einde van de 168 kilometer lange rit van Jaén naar Cordoba het goede wiel, dat van Daniele Bennati, om op het juiste moment in de sprint toe te slaan. De Italiaan ging vandaag van start in de leiderstrui. De onttroonde leider, de Spanjaard Alejandro Valverde, ging vandaag met een achterstand van zeven seconden op Bennati van start voor de vierde etappe (Cordoba-Puertollano).

Boonen, eerder op de dag in België nog veroordeeld wegens te hard en onder invloed autorijden, zorgde voor de eerste Belgische dagzege in de Vuelta in negen jaar. Destijds won Frank Vandenbroucke in Avila. Voor Boonen was het de veertiende overwinning van dit seizoen. De Belg, die in juli door de organisatoren van de Ronde van Frankrijk nog werd geweerd, bereidde zich in de Eneco Tour voor op de Vuelta en het WK. In de Eneco Tour won hij twee etappes. „Hier eindigt het niet”, zei hij gisteren volgens het persbureau ANP. Ook vandaag is de aankomst geschikt voor sprinters.

Boonen constateerde in Cordoba tevreden dat het missen van de Tour misschien nog niet zo slecht is geweest. „Ik zit hier boordevol reserves en kan me permitteren om mee te doen voor de ritwinst. Dat kon ik in 2005 niet. De vlotte overwinning in Cordoba heeft me gerustgesteld. Waar een gemiste Tour al niet goed voor kan zijn.”

Leonardo Bertagnolli heeft gisteren de derde etappe van de Ronde van Duitsland gewonnen. De Italiaan uit de ploeg Liquigas bleef aan het einde van de rit tussen Herrieden en Wiesloch over 214 kilometer de Colombiaan Rigoberto Uran en de Zweed Thomas Lövkvist voor. De Duitser Linus Gerdemann behield de leiderstrui, met 17 seconden voorsprong op Lövkvist.

Tyler Hamilton heeft de Amerikaanse titel op de weg veroverd. De 37-jarige renner hield zondag in Greenville (South-Carolina) Blake Caldwell net achter zich. Diverse Amerikaanse toppers, onder wie titelverdediger Levi Leipheimer, ontbraken wegens verplichtingen in Europa. Hamilton werd in september 2004 betrapt op doping en vervolgens geschorst. Hij rijdt nu voor de Amerikaanse ploeg Rock Racing.