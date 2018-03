Spits Collins John naar NEC, AZ verhuurt Donk

NEC heeft zich versterkt met Collins John. De 22-jarige spits komt dit seizoen op huurbasis over van Fulham. De Londense club verhuurde John vorig seizoen aan Leicester City en Watford. De aanvaller speelde eerder in de eredivisie voor FC Twente. Hij acteerde onder Marco van Basten nog tweemaal in Oranje. NEC haalde vorige week ook al aanvaller Rachid Bouaouzan naar Nijmegen.

Ryan Donk is door AZ voor een jaar verhuurd aan West Bromwich Albion. De club uit de Premier League bedong tevens een optie tot koop op de 22-jarige verdediger. De jeugdinternational kwam er gisteren zelf ook uit met de Engelsen. Donk treft bij zijn nieuwe club landgenoot Gianni Zuiverloon, die overkwam van SC Heerenveen.

FC Groningen heeft in de Zweed Petter Andersson de vervanger van de naar PSV vertrokken Stefan Nijland binnengehaald. De Groningers betalen 880.000 euro voor de 23-jarige aanvallende middenvelder van Hammarby IF. Het was eigenlijk de bedoeling van FC Groningen om de Zweed in de winterstop naar Nederland te halen, maar door het vertrek van Nijland wilde de club hem direct aan de spelersgroep toevoegen.

Borussia Mönchengladbach heeft zich voor vier jaar versterkt met de Amerikaan Michael Bradley. De 21-jarige middenvelder komt over van SC Heerenveen. De Duitse voetbalclub betaalt een afkoopsom van ongeveer 2,5 miljoen euro aan de Friezen.

Ajax heeft Eyong Enoh uit Kameroen gecontracteerd. De middenvelder tekende een verbintenis voor twee jaar, met een eenzijdige optie van de club voor nog eens twee jaar. Enoh (22) komt van Ajax Capetown.

Rob van Dijk is door Feyenoord overgenomen van SC Heerenveen. De 39-jarige doelman is in Rotterdam de opvolger van Sherif Ekramy, die vorige week naar Ankaragücü uit Turkije vertrok. Van Dijk wordt bij Feyenoord tweede doelman achter Henk Timmer. (ANP)