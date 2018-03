Spijtoptanten te biecht

Nic Sheffs Tweak (Simon & Sch., €14,–) over zijn verslaving kreeg een mooie pendant met zijn vaders boek Beautiful Boy (Houghton, € 19,–), aldus Gemma Blok. ‘Hoewel Tweak en Beautiful Boy vlot geschreven, eerlijke en dappere boeken zijn, bevatten ze geen wereldschokkende inzichten in de aard van verslaving. Misschien zijn ze in Amerika vooral zo populair, omdat het nu eens geen christenen zijn die ten strijde trekken tegen drugsgebruik, maar spijtoptanten uit de liberale elite. Babyboomer David Sheff gebruikte als student aan de Universiteit van Californië zelf ook van alles: cannabis, cocaïne, lsd. Waarschuwingen als „speed kills” beschouwde hij als domme bangmakerij. Nu noemt hij het „verwerpelijk” dat hij ooit heeft gelachen om de woeste drugsavonturen van schrijver Hunter S. Thompson. Iedere romantisering van drugsgebruik is verkeerd, preekt hij.’

Lees de volledige recensies van de hierboven besproken boeken na op nrcboeken.nl