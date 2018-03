Spam hangt af van mailadres

De hoeveelheid spam die je ontvangt hangt af van de eerste letter van je e-mailadres. Dat blijkt uit een analyse van 550 miljoen junkmails door de Universiteit van Cambridge. Adressen beginnend met ‘a’, ‘m’, ‘p’ of ‘s’ krijgen gemiddeld 40 procent spam, die beginnend met ‘q’, ‘y’ of ‘z’ 20 procent. Het verschil komt door de wijze waarop spammers adressen vergaren. Spambedrijven gebruiken een werkend e-mailadres en zetten achter de @ andere domeinnamen, in de hoop dat deze ook werken. Door deze methode zijn ze eerder geneigd ‘populaire’ namen in hun mailoffensief nogmaals te gebruiken . (BBC)