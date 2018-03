Slotdag op de transfermarkt

De meest opvallende transfers waren die van Robinho van Real Madrid naar Manchester City en die van de Bulgaarse voetballer Dimitar Berbatov van Tottenham Hotspur naar Manchester United, voor 37,7 miljoen euro. Voor Tottenham scoorde de spits 46 keer in ruim honderd duels. Onderdeel van de overeenkomst is dat een jonge spits van United, Fraizer Campbell, voor een jaar wordt uitgeleend aan de Spurs. Die club verwierf de Russische aanvaller Roman Pavljoetsjenko van Spartak Moskou om Berbatovs plaats in te nemen, voor 17 miljoen euro.

De Belg Marouane Fellaini ging van Standard Luik naar het Britse Everton, voor vijf jaar. De club uit Liverpool betaalde 16 miljoen euro voor de middenvelder. Everton nam aanvaller Louis Saha van Manchester United over. De Franse spits tekende voor twee seizoenen. Saha (30) speelde vier seizoenen voor de Engelse landskampioen, maar werd veel geplaagd door blessures.

De Argentijnse aanvaller David Milito gaat van de Spaanse tweedeklasser Zaragoza naar het Italiaanse Genua, voor 8 miljoen euro.

Albert Riera gaat voor vier seizoenen naar Liverpool. De 26-jarige vleugelspits komt van Espanyol, dat hem vorig seizoen niet naar Ajax wilde laten vertrekken.

Liverpool heeft de Ierse verdediger Steve Finnan aan Espanyol verkocht. De 32-jarige verdediger kon onder trainer Rafael Benitez niet rekenen op een basisplaats. Hij tekende voor een onbekend transferbedrag een contract voor twee jaar bij de Spaanse voetbalclub. Ook Andrei Voronin verlaat de ‘Reds’. De spits uit Oekraïne vertrekt voor een jaar op huurbasis naar Hertha BSC.

Borussia Mönchengladbach heeft zich voor vier jaar versterkt met de Amerikaan Michael Bradley. De 21-jarige middenvelder komt van sc Heerenveen. De Duitse club betaalt een afkoopsom van ongeveer 2,5 miljoen euro.

De Portugese international Ricardo Quaresma stapt over van FC Porto naar Internazionale. Met de overgang van de voormalige middenvelder van Sporting Lissabon en Barcelona is een bedrag gemoeid van 18,6 miljoen euro. De Portugese jeugdinternational Pele gaat van Inter naar Porto.

Vitesse huurt Nicky Hofs van Feyenoord. De middenvelder (25) had geen basisplaats bij de club uit Rotterdam.

Ronnie Stam (24) gaat van NAC naar FC Twente, waar hij de naar Dinamo Moskou vertrokken Luke Wilkshire opvolgt.

Sani Kaita nam afscheid van Sparta. De 22-jarige Nigeriaan, die vorige maand bij de Zomerspelen zilver won, tekende bij het Franse AS Monaco. Kaita speelde de afgelopen drie seizoenen slechts 22 competitieduels voor Sparta.

AZ verhuurt Simon Cziommer voor één seizoen aan FC Utrecht. De 27-jarige middenvelder kreeg eerder van trainer Louis van Gaal te horen dat hij dit seizoen niet op veel speeltijd hoeft te rekenen. Cziommer speelde de afgelopen twee seizoenen voor AZ. In 38 duels maakte de Duitser acht goals. Het contract van Cziommer bij AZ loopt nog door tot 2010.

AZ verhuurt Ryan Donk voor een jaar aan West Bromwich Albion. De club uit de Premier League bedong tevens een optie tot koop op de 22-jarige verdediger.

Ajax heeft Eyong Enoh uit Kameroen gecontracteerd. De middenvelder tekende voor twee jaar. Enoh (22) is afkomstig van Ajax Capetown. Vorig seizoen speelde hij 31 keer voor het filiaal van Ajax in Zuid-Afrika. Ajax verhuurt de Spaanse aanvaller Albert Luque aan Malaga. Ook George Ogararu vertrekt bij Ajax. De Roemeense verdediger is verhuurd aan Steaua Boekarest.

Sparta bereikte met Ajax overeenstemming over de komst van Donovan Slijngard. De 21-jarige linksback speelt het komende seizoen op huurbasis voor de eredivisieclub. Ajax verhuurde Slijngard al eerder aan FC Groningen.

De Finse spits van FC Utrecht, Peter Kopteff gaat naar het Noorse Aalesund FK. De 29-jarige voetballer liep eerder zonder succes stage bij Heracles.

Feyenoord heeft Rob van Dijk aangetrokken. De 39-jarige doelman is in Rotterdam de opvolger van Sherif Ekramy, die vorige week naar Ankaragücü uit Turkije vertrok. Van Dijk wordt bij Feyenoord tweede doelman achter Henk Timmer. Van Dijk debuteerde in het seizoen 1992-1993 bij Feyenoord in het betaalde voetbal.

NEC heeft zich met Collins John versterkt. De 22-jarige spits komt dit seizoen op huurbasis over van Fulham. NEC heeft daarna een eenzijdige optie voor een contract tot en met de zomer van 2011. Fulham verhuurde John vorig seizoen aan Leicester City en Watford. Hij speelde eerder in de eredivisie voor FC Twente.

FC Den Bosch heeft Stefano Seedorf ingelijfd. De 26-jarige middenvelder komt transfervrij over van de Griekse voetbalclub Veria en tekende tot en met juni 2009 bij de eerstedivisieclub.