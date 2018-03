Scoren in valpreventie en doorliggen

Als je dan toch naar een verpleeghuis moet, dan graag het beste. Maar wat is goed? En wat is beter?

Tot vandaag was het antwoord op die vraag onduidelijk. Nu is van een groot aantal verpleeg- en verzorgingshuizen de kwaliteit gemeten, en een overzicht van de scores staat op kiesbeter.nl, de overheidssite over gezondheid en zorg.

Precies wat het kabinet voorstaat in een sector die meer concurrerend en transparant moet worden. Precies ook wat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) wil. Het staatstoezicht stelde onlangs vast dat de kwaliteit van verzorgings- en verpleeghuizen niet snel genoeg stijgt. En het is ook wat de zorgondernemers willen, die vorige maand melding maakten van een jaar met weer meer, omvangrijker en ingewikkelder klachten.

Met Jenneke van Veen, hoofdinspecteur verpleging en chronische zorg bij de IGZ, als onafhankelijk voorzitter is de voorbije jaren gewerkt aan de kwaliteitsmeter. Zorgondernemers, artsen, verzekeraars, verpleegkundigen, overheid en andere betrokkenen stelden een „kwaliteitskader Verantwoorde zorg” op. Dat is de basis van een uitvoerige toets.

Bewoners van de 2.100 verpleeg- en verzorgingshuizen met plaats voor meer dan dertig cliënten worden voortaan elke twee jaar ondervraagd over hun ervaringen. Of ze op tijd geholpen worden met opstaan, bijvoorbeeld, of er leuke activiteiten zijn, en geestelijke verzorging. Of je kan kiezen wat je eet, en met wie.

Tegelijk hebben de instellingen dit jaar voor het eerst een scala aan „zorginhoudelijke indicatoren” – ondervoeding, doorliggen, valpreventie en dergelijke – in kaart gebracht. Dit jaar doet ruim 90 procent van de huizen volgens Van Veen mee.

„Een heel mooi instrument”, stelt Yvonne van Gilse tevreden vast. Ze is directeur van de LOC, koepel van 2.200 cliëntenraden in zorginstellingen, en vertegenwoordigt tienduizenden bewoners van tehuizen. „Eindelijk is er een breed gedragen kwaliteitstoets die ook bewonerservaringen meet. Als de cliënt in de zorg centraal moet staan, moet ook diens mening centraal staan.”

„Dit is belangrijk”, zegt ook Jenneke van Veen. „Voor het eerst wordt zoveel informatie over de inhoud van de zorg in de hele sector openbaar. De missie van de inspectie is het bevorderen van „een gerechtvaardigd vertrouwen van de burger in de zorg. Daar draagt dit aan bij.”

De behoefte aan een onomstreden kwaliteitstoets voor zorginstellingen bestond al langer. Van Veen: „We hebben nu eindelijk eenduidige maatstaven. Daardoor kan je vergelijken en sturen. Een ‘slecht’ huis kan bij een ‘goed’ huis kijken hoe het kan dat dat met hetzelfde geld beter presteert.”

Uiteindelijk is het zaak tot normen te komen die als ondergrens fungeren. Van Veen: „In de VS hebben ze bijvoorbeeld 7 procent als norm voor doorliggen. Heb je meer patiënten met decubitus, dan heb je een probleem.”

Lang hebben zorgorganisaties zich een houding aangemeten van ‘wij weten wel wat goed voor u is’, weet Van Gilse. „Niet dat het slecht ging, maar je hoeft niet zo te luisteren naar de noden van je cliënten als je omzet verzekerd is.”

Pas eind vorige eeuw traden cliëntenwetten in werking die de positie verstevigden van de premiebetaler annex gebruiker. En begin deze eeuw kwamen er nadrukkelijke signalen dat het niet overal even goed ging. Huizen klaagden over personeelstekorten in de zomer. In reactie op bezuinigingen kondigden verpleeghuisdirecteuren ‘pyjamadagen’ aan, minder douchebeurten voor bewoners en ander ongerief.

Dat heeft de assertiviteit van bewoners en cliëntenraden bevorderd. Van Gilse: „Ze willen informatie en duidelijkheid. Zeker in het verpleeghuis heeft de cliënt nog wel eens het gevoel dat-ie als een klein kind wordt behandeld.”

Zowel instellingen als cliëntenraden krijgen een gedetailleerde rapportage over het ‘eigen’ huis. „Dan kan je zoeken naar verbeterpunten en prioriteiten stellen.” Maar dat kon toch al langer? Van Gilse: „Klopt. Cliëntenraden praten met hun achterban en weten wat er leeft. Maar niet elke zorginstelling kijkt vanuit cliëntenperspectief. Nu heb je gegevens die een directie niet zomaar kan wegwuiven. Je kan een inhoudelijke discussie met het management aangaan.”

De gegevens van de zorginstellingen zijn gecorrigeerd naar ‘zorgzwaarte’. Dat maakt onderling vergelijken mogelijk. Een rangschikking van 1 tot 2.300 zit er niet in; er is alleen een indeling van één tot vijf sterren. Van Gilse: „De bedoeling is organisaties uit te dagen zich te verbeteren, niet om ze onmiddellijk af te rekenen. Een heel lage klassering kan grote gevolgen hebben. Een zorgkantoor zou de financiering van de zorginstelling kunnen staken. Misschien moet het management worden vervangen, of gaat het huis zelfs dicht. Maar er wonen wel mensen.”

Voor de buitenwacht, veronderstelt de LOC-directeur, is zo’n precieze ranglijst ook niet echt nodig. De belangrijkste keuzefactor, weet ze, is afstand. „Natuurlijk wil iedereen naar een vijfsterrenhuis, maar dan wel om de hoek. Mensen kiezen hooguit tussen twee of drie huizen.”

Een gedetailleerder rangorde acht ze over een aantal jaren overigens wel denkbaar. „Het is niet erg als je financiële consequenties verbindt aan slechte prestaties. Maar eerst moet je een nulmeting doen. Dan kan je over een paar jaar ook zien of het beter of slechter gaat. ”

Van Veen vindt verder differentiatie naar doelgroepen nodig. „Voor mensen die dementeren houd je toch andere criteria aan dan voor mensen die een tijdje in een verpleeghuis revalideren.”

De kwaliteitskaart van verpleeg- en verzorgingshuizen: kiesbeter.nl