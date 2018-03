Schultz-McCarthy onderuit in Alphen

ALPHEN AAN DEN RIJN, 2 sept. Brenda Schultz-McCarthy heeft haar laatste officiële wedstrijd in Nederland verloren. De bijna 38-jarige tennisster ging gisteren in de eerste ronde van het internationale toernooi in Alphen aan den Rijn onderuit tegen de als vierde geplaatste Portugese Frederica Peidade: 4-6 en 4-6. ”Dit was mijn afscheid van het tennis in Nederland. Echter nog niet van de wereld, want volgende week speel ik weer in Amerika. En ik hoop volgend jaar nog eens aan Wimbledon mee te kunnen doen”, zei Schultz na haar nederlaag.