De Olympische helden van China vermaakten zich afgelopen dagen in Hong Kong waar ze waren uitgenodigd door het Olympische Comite van dat land. De Chinese sportsterren zijn schatplichtig omdat ze gesponsord worden door de rijke tycoons uit de voormalige Britse kroonkolonie.

Nu Hong Kong sinds 1997 weer bij het Chinese moederland hoort, kent het geen democratie meer en ook verdwenen is de vrijhandel waarmee het groot was geworden. Toch krijgen veel rijke Hong Kong tycoons dankzij hun uitstekende contacten met de overheid van de Volksrepubliek veel gedaan en als tegenprestatie sponsoren zij dan de Chinese topsport.

De Olympische medaillewinnaars leggen nu dus in feite beleefdheidsbezoekjes af aan hun suikerooms om hen te bedanken voor hun gulle steun. Op het programma stond een bezoek aan Disneyland en Oceanworld waar ze handtekeningen uitdeelden aan vijftig kankerpatiënten.

De pers was vooral geïnteresseerd in het liefdesleven van de beeldschone schoonspringster Guo Jingjing die een relatie heeft met Kenneth Fok, kleinzoon van wijlen Henry Fok senior ooit Hong Kong’s s rijkste tycoon en zoon van Henry Fok junior IOC-lid en voorzitter van het Olympisch Comité van Hong Kong, die de eer voor zich opeiste om in de Watercube de gouden medaille schoonspringen van de drie meter plank aan zijn aanstaande schoondochter uit te reiken.

Guo werd twee jaar voor de Spelen geschorst vanwege haar wilde liefdesleven en arrogante gedrag tijdens persconferenties. Ook zou ze teveel aandacht besteden aan haar commerciële activiteiten. Vanwege haar populariteit en haar onaantastbare status als schoonspringster konden de keuzeheren echter niet om haar heen. En ze maakte het vier jaar na het behalen van haar Olympiische titel in Athene weer waar: ze won in Peking goud op de drie meter plank.

Overigens is Guo Jingjing niet de enige sportvrouw die trouwt in de wereld van de superrijken.

Tafeltennisster Wang Nan bijvoorbeeld trouwde met vastgoedmagnaat Guo Bin. Guo liet 10.000 rozen op haar hotelkamer bezorgen toen zij in 1999 de wereldtitel behaalde. Wang Nan’s leven als vrouw van een miljardair staat in schril contrast met tweevoudig Olympisch kampioene Zhang Yining die van soberheid en eenvoud haar levensmotto heeft gemaakt.

Geboren op 5 oktober 1981 en opgegroeid in Peking , is Zhang Yining na het behalen van haar tweede Olympische enkelspeltitel tafeltennis een levende legende.

Zelf trainde ik in mijn nadagen met de toen piepjonge Zhang bij het Pekingteam. Toen viel al op hoe snel maar vooral hoe toegewijd en zwijgzaam het kleine meisje was. Zhang Yining had als idool de 1m49 lange Deng Yaping, die in China werd gekozen tot meest succesvolle sportvrouw van de twintigste eeuw.

Zhang Yining staat bekend als de vrouw die de “three nevers” hoog in het vaandel heeft staan: nooit een rok, nooit make-up, nooit lang haar.

Maar succes corrumpeert, zelfs de meest principiële sportvrouw van China gaat voor fotosessies overstag.