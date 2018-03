RTL stopt met astro-televisie

RTL Nederland heeft de spirituele telefoondiensten in AstroTijd en Astro voorlopig stopgezet. Het besluit volgt op de uitzending gisteren van consumentenprogramma Radar. Een redacteur solliciteerde als medium met een vals cv en werd zonder screening aangenomen. Ook toonden ex-medewerkers in Radar contracten waaruit zou blijken dat mensen ten minste twintig minuten aan de lijn moeten worden gehouden. De kosten bedragen tachtig eurocent per minuut. In de programma’s betalen mensen om telefonisch spiritueel advies. RTL stelt een onderzoek in. (NRC)