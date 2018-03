RTL haalt astro-tv van het scherm

RTL Nederland staakt voorlopig de televisieprogramma’s AstroTijd (RTL 5 en RTL 8) en Astro (RTL 4). Dat heeft de zender gisteren laten weten. Kijkers bellen tegen betaling naar de programma’s voor spiritueel advies over levensvragen. Uit een uitzending van het consumentenprogramma Radar (TROS) bleek gisteravond dat in de contracten van medewerkers van niet met name genoemde astrolijnen staat dat zij bellers ten minste twintig minuten aan de lijn moeten houden. De belkosten bedragen 0,80 euro per minuut.

Een medewerker van Radar infiltreerde bij de (externe) producent die de diensten aan RTL aanbiedt. Een ‘medium’ vertelt haar dat hem werd opgedragen om adviezen te verzinnen. „De infiltratie is aanleiding om een onderzoek in te stellen”, zegt een woordvoerder van RTL. „Het zou niet moeten kunnen dat iemand met een vals cv wordt aangenomen.” Ook liet Radar zien dat twee mediums medische adviezen gaven. Dat is in strijd met de richtlijnen van de omroepen. Concurrent SBS blijft astrologie-tv voorlopig uitzenden. Volgens een woordvoerder geven de astrodiensten van SBS geen medisch advies en worden mensen niet langer dan nodig aan de lijn gehouden.

Tweede Kamerlid Jan de Wit (SP) wil dat de minister van Justitie alle astroprogramma’s gaat aanpakken. Bellen naar de studio zonder in de uitzending te komen of in de wacht staan, zou niets meer mogen kosten. Dat schrijft De Wit in zijn onderzoek Sterrenbeeld Melkkoe dat gisteren verscheen. Het rapport bevat een selectie uit tweehonderd reacties die hij kreeg over ervaringen met astro-tv.