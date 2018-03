Rijk betaalde studie Milieudefensie mee

Minister Cramer (Milieu, PvdA) heeft 26.500 euro meebetaald aan vier jaar onderzoek van Milieudefensie naar ‘fout hout’ in tuinmeubelen bij Nederlandse winkelketens. Het onderzoek kostte 160.000 euro. De rest is betaald uit geld van leden en donateurs, en een subsidie van ontwikkelingsorganisatie Novib.

Dat stelt Milieudefensie. Eerder verklaarde directeur Frank Köhler dat rijkssubsidie niet voor dit soort onderzoek wordt gebruikt, maar dat blijkt een „vergissing”.

Het rapport over tuinmeubelen van al dan niet duurzaam geproduceerd hout is omstreden. Volgens de Raad Nederlandse Detailhandel is het onderzoek van Milieudefensie „oppervlakkig”, „onvolledig” en „willekeurig”. De Raad eiste eerder een „diepgaand onderzoek” naar het gebruik van rijkssubsidie voor het jaarlijkse rapport Zit het wel goed?, dat in mei dit jaar voor het vierde achtereenvolgende jaar verscheen.

Lucas Reijnders, hoogleraar milieuwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam, zet als wetenschapper „vraagtekens” bij het onderzoek, vooral door de genomen steekproeven. Die lopen sterk uiteen: bij de Hema werden veertig tuinmeubelen bekeken, bij Ikea 1.871. Dat maakt een vergelijking lastig.

Ook zijn de bevindingen moeilijk te controleren, aldus Reijnders, doordat het adres van de onderzochte filialen ontbreekt, de datum van het bezoek en de resultaten van de daar uitgevoerde telling, met een vermelding of dit alle tuinmeubelen betrof of een deel daarvan.

Tegelijk is de vraag of aan dit soort onderzoek de eis van wetenschappelijkheid moet worden gesteld. Reijnders: „Het onderzoek heeft niet de pretentie wetenschappelijk te zijn, en volgt de methodologie welke gebruikelijk is bij onderzoeken die beogen de consumenten op basis van gegevens over verkrijgbare producten voor te lichten.” Ook is wederhoor verwerkt in het rapport.

De onderzoekers van Milieudefensie stellen dat de steekproeven in grootte sterk verschillen, omdat de assortimenten van de winkelketens óók in grootte verschillen. Onderzoeker Danielle van Ooijen: „Maar je krijgt echt wel een goede indruk. Het is een representatieve steekproef.”

Politici van VVD en CDA vinden dat het Rijk geen subsidie moet geven voor onderzoek dat eenzijdig of ongenuanceerd wordt uitgevoerd. Ook minister Cramer, zelf ooit voorzitter van Milieudefensie, waarschuwde de milieuorganisaties voor een „heel eenzijdig debat”. Cramer: „Als daarvan sprake is, zal ik dan ook niet aarzelen dat in een gesprek met de betreffende milieuorganisatie aan de orde te stellen. En uiteindelijk, als deze eenzijdigheid of onvolledigheid in het debat voortduurt, kan dit leiden tot stopzetting van de subsidie.”