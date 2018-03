Relatie EU-Rusland op ‘kruispunt’

Het was bedoeld als dreigement. Rusland zou zijn troepen moeten terugtrekken, zoals het al drie weken geleden had beloofd. Anders zou een slechte relatie met de EU het gevolg zijn, zei president Nicolas Sarkozy van Frankrijk, de huidige EU-voorzitter, in de aanloop naar het spoedoverleg van de Europese regeringsleiders van gisteren.

Maar al snel bleek dat de meeste EU-landen, afhankelijk als ze zijn van Russische energie, zo’n slechte relatie helemaal niet willen. Groot-Brittannië, Polen, Tsjechië, Zweden en de Baltische staten drongen aan op sancties, de andere wilden vooral ‘dialoog’.

En dus leek het er dagenlang op dat het spoedoverleg een heel ander effect zou hebben dan Sarkozy beoogde: het zou een publieke vertoning van verdeeldheid en zwakte worden, zoals de EU vaker laat zien. Dat zou Rusland alleen maar sterken in het idee dat van de EU geen gevaar te verwachten was.

Gisteravond viel dat toch weer mee. Anders dan de bedoeling was geweest van landen als Duitsland en Italië besliste de EU dat de onderhandelingen met Rusland over een nieuw politiek en economisch partnerschap voorlopig worden uitgesteld. In de eerste versie van de gezamenlijke verklaring stond dat niet. Volgens de Poolse president Lech Kaczynski kwam het vooral door zijn eigen land en door de inspanningen van de Britse minister David Miliband (Buitenlandse Zaken) dat de tekst op het laatste moment was veranderd.

Kaczynski was er ook trots op dat Oekraïne, waarmee de EU volgende week overleg voert, in de definitieve verklaring wordt genoemd. Dat zou Rusland niet leuk vinden. Het stond ook niet in de eerste versie die de Franse president aan zijn collega’s had voorgelegd.

Maar zullen de Russen ervan schrikken? Nee, zei de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Frank-Walter Steinmeier, gisteren. Zijn Russische collega Sergej Lavrov, die hij aan de telefoon had gehad, wist al ongeveer wat hij kon verwachten van de vergadering.

De Russische president Dmitri Medvedev, zei bondskanselier Angela Merkel daarna, had aan de Franse EU-voorzitter ook al laten merken dat het met die terugtrekking wel goed kwam. Zo veel betekende het uitstel van de onderhandelingen dus ook weer niet.

En dan nog. Rusland had al eerder laten weten dat het akkoord met de EU voor Europa zelf net zo belangrijk was als voor Rusland. Als het niet doorging, was dat óók voor de EU vervelend.

En maakte nog meer uitstel van de gesprekken veel uit? De onderhandelingen waren eerst al lange tijd tegengehouden door Polen, omdat Rusland de import van Pools vlees had verboden. En daarna door Litouwen, dat problemen had met Rusland over de toevoer van olie en over een onderzoek, dat Rusland weigert, naar de dood van Litouwse grensbewakers in 1991, toen Litouwen zich losmaakte van de Sovjet-Unie.

Voor de EU zelf maken de twee aanpassingen in de tekst van gisteren wel uit. De zorgen over Rusland, die vooral de Midden- en Oost-Europese lidstaten al heel lang uiten – onder andere over hun energieafhankelijkheid – werden nu serieus genomen.

Een Pools-Zweeds voorstel voor nauwere betrekkingen met buurlanden van Rusland – een paar maanden geleden door de andere landen nog min of meer was afgewezen – werd gisteren in Brussel opeens een paar keer genoemd, ook door Merkel, als een belangrijk idee.

In de verklaring van de EU-leiders staat een scherpe veroordeling van de Russische erkenning van Abchazië en Zuid-Ossetië als onafhankelijke landen. Die was „onacceptabel”. De relatie van de EU met Rusland is op een „kruispunt” aangekomen. Sarkozy zei gisteren ook dat een „terugkeer naar de tijd van de invloedssferen” niet de bedoeling was. „Jalta is verleden tijd” – een verwijzing naar de conferentie van de geallieerden in 1945, op de Krim, waar de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie Europa verdeelden.

De zinnen in de tekst en de dreigende woorden van Sarkozy waren vooral bedoeld om duidelijk te maken dat voor het Westen ‘business as usual’ met Rusland nu uitgesloten is, zoals NAVO-secretaris generaal Jaap de Hoop Scheffer al had gezegd na een speciale vergadering van NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel.

Maar geen ‘business as usual’ kan van alles betekenen. Volgens de verklaring van de Europese regeringsleiders is er „geen wenselijk alternatief voor een sterke relatie, gebaseerd op samenwerking, vertrouwen en dialoog”.

Medvedev had vóór de EU-bijeenkomst gezegd dat hij liever geen tegenmaatregelen zou bedenken als de EU Rusland probeerde te raken, maar Rusland zou dat wel doen als Rusland vond dat het nodig was.

Nodig was het blijkbaar niet, of nog niet. Medvedev besliste gisteren per decreet dat er tweehonderd militairen en vier helikopters worden uitgezonden om mee te doen aan de EU-vredesmissie in Tsjaad en de Centraal-Afrikaanse Republiek. De Russen gaan daar – samen met ruim drieduizend militairen uit EU-landen – meer dan een half miljoen vluchtelingen en ontheemden beschermen.