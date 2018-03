Rehabilitatie van de onderschatte jaren 50

‘Begonnen de Nederlandse jaren zestig misschien al in 1958? Zo ver wilde Niek Pas niet gaan. De titel van zijn boek luidt Aan de wieg van het nieuwe Nederland – Nederland en de Algerijnse oorlog (Wereldb. €17,90). De kinderen van „zestig” moesten nog rijpen voor ze aan hun eigen revolutie konden beginnen en provo’s waren meer op zichzelf dan op de internationale medemens gericht. Uit de studie van Pas blijkt dat de solidariteit met de rebellen in Algerije niet zozeer is ontketend door het gevestigde links, maar is aangemoedigd vanuit progressief-kerkelijke groeperingen. Op kleinschalig niveau door katholieke enkelingen, en in het groot door de VPRO. Dat deze keurige omroepvereniging openlijk opriep tot steun aan Algerijnse slachtoffers van de Franse repressie, zette de oorlog in het brandpunt van de belangstelling.

Pas’ zorgvuldige en gedetailleerde reconstructie van wat de media aan belangstelling wisten te genereren, reikt verder dan alleen het verslag van een nog tamelijk incidenteel politiek omroepinitiatief en roept meteen een scherp beeld op van de hele Nederlandse samenleving uit het midden van de vorige eeuw. En passant rehabiliteert Pas op zijn wijze – intelligent en doelmatig – de nog altijd „onderschatte” jaren vijftig’ aldus Jan Blokker.