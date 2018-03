Radio Voorkeur

Kunststof. Edwin Jansen was een succesvol timmerman, totdat hij in zijn favoriete café een zangeres hoorde van hij wie meteen diep onder de indruk was. Haar naam: Anouk. Edwin Jansen werd behalve haar ontdekker ook haar manager en daarna ook van Kane en DI-RECT. Jansen vertelt over het RTL5-programma Rock Nation dat zoekt naar talentvolle muzikanten voor een superrockband. Radio 1, 19.04-20.00u.

OBA Live. Mohammed Cheppih over het nut en de noodzaak van de poldermoskee. Verder de publicist Mohammed Benzakour over zijn boek Stinkende Heelmeesters. Het rondetafelgesprek gaat over de zin en onzin van het Ramadanfestival. In Mijn eerste ramadan vertelt een bekeerling/nieuwe moslim over zijn ervaringen. In de rubriek islamitische canon vertelt advocate Famile Arslan over een boek dat voor haar de essentie weergeeft van de islamitische traditie. Radio 5, 19.02-21.02u.

Casa Luna. Gesprek met de baas van Fugro, Klaas Wester. Fugro verzamelt en interpreteert gegevens over het aardoppervlak en de (zee)bodem voor o.m. de olie- en gasindustrie. Vanaf dinsdag 2 september staat Fugro aan de AEX genoteerd. Radio 1, 0.02-0.45u.