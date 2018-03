Premier Fukuda weg

De Japanse premier Yasuo Fukuda (72) vertrekt omdat hij zichzelf niet sterk genoeg vindt om binnenkort in het parlement de plannen van zijn regering te verdedigen. Het parlement opent 12 september en spreekt onder meer over noodplan om de economie uit het slop te halen. De kosten van dit vorig week gepresenteerde plan bedragen 72 miljard euro. Regeringspartij LDP moet nu snel een nieuwe leider kiezen die dan ook minister-president wordt.

De behoedzame Fukuda heeft in de opiniepeilingen nooit veel vertrouwen gehad van de Japanse bevolking. De steun lag de laatste maanden tussen de 20 en 30 procent, historisch laag. Er werd hem gebrek aan charisma verweten. De presentatie van een nieuwe ministersploeg vorige maand en de aankondiging van belastingverlagingen in het noodplan, vooral voor burgers en kleine bedrijven, brachten weinig verandering in zijn populariteit.

De vraag is, waarom een nieuwe premier wel sterk genoeg zou zijn om het regeringsplan in het parlement te verdedigen. Politiek commentatoren herinneren aan de welhaast onmogelijke positie waarin de Japanse regering zich bevindt. De oppositie heeft sinds de zomer van 2007 een meerderheid in het Hogerhuis, de Japanse Eerste Kamer, en kan zo alle regeringsplannen dwarsbomen.

In de praktijk ligt de politieke besluitvorming bijna stil. Zo lukte het de regering met grote moeite een nieuwe gouverneur van de Japanse Bank te benoemen die ook de goedkeuring van de oppositie kreeg. Om de omstreden Japanse bijdrage aan de strijd tegen terreur te hervatten gebruikte de regering Fukuda begin dit jaar zelfs de ongewone procedure van een tweede stemming in het Lagerhuis om de wet door te drukken. De oppositie is tegen die missie, waarbij Japanse schepen coalitieschepen in de Indische Oceaan van brandstof voorzien.

Voor Fukuda’s plotselinge opstappen is bij de oppositie weinig begrip. „Het is onverantwoordelijk, hij gooit de regering weg”, reageerde voorzitter Ichiro Ozawa van de grootste oppositiepartij DPJ. De leider van de communistische partij, Kazuo Shii, zei het onbegrijpelijk te vinden dat twee LDP-premiers achter elkaar er de brui aan geven.

Fukuda is nog geen jaar premier geweest en zijn vertrek lijkt op dat van zijn voorganger Shinzo Abe. Die maakte vorig jaar september, nauwelijks een jaar na zijn aantreden, eveneens plotseling bekend ermee te stoppen. Maar Abe had ook gezondheidsproblemen, de dag na zijn aankondiging lag hij met maagklachten in het ziekenhuis.

De politieke problemen zijn volgens Tomohiko Taniguchi, van de Keio-universiteit en tot vorige maand topambtenaar op het Japanse ministerie van Buitenlandse Zaken, niet goed voor het imago van Japan in het buitenland. „Het lijkt er zo op dat Japan wordt bestuurd door mensen die weinig kunnen klaarspelen. De een na de ander rent weg, als gevolg van de macht van de oppositie in het Hogerhuis. Dat ziet er deprimerend uit, zeker in een verslechterende economie. Het is nog een geluk dat Japan het afgelopen jaar een aantal succesvolle internationale bijeenkomsten heeft georganiseerd, zoals de G8-top.”

Taniguchi was onder meer woordvoerder van de LDP-secretaris-generaal Taro Aso toen die minister van Buitenlandse Zaken was. Aso (67) is de sterkste kandidaat om Fukuda op te volgen. Hij verloor vorig jaar de strijd om het premierschap, maar loopt zich nu warm om het stokje van zijn politiek rivaal over te nemen. „Ik ben geschikt om Fukuda’s werk over te nemen’’, zei hij vanochtend.

Volgens Taniguchi zijn de kansen van andere kandidaten – ook de naam van voormalig tv-presentatrice Yuriko Koike valt – voor het premierschap groter dan voorheen.

„Juist omdat de oppositie nu zoveel aandacht krijgt, ontkomt de LDP niet aan een kleurrijke verkiezing. Het publiek heeft nieuwe gezichten nodig.” Een aantal Japanse kranten roept in commentaren de nieuwe premier op om vervroegde verkiezingen uit te schrijven. De krant Nikkei bijvoorbeeld verwijt Fukuda dat hij geen strategie heeft gehad die leidde tot nieuwe algemene verkiezingen. De termijn voor de huidige leden van het Lagerhuis loopt uiterlijk in september 2009 af.

Dit is de eerste bijdrage van onze nieuwe medewerker in Tokio Margit Kranenburg .