Praat je over glazen plafond, denk dan eens aan haar

Minister Renée Jones. Zo had het kunnen zijn, maar zo ging het niet. Ze zei namelijk „nee”. Haar besluit was er één met onvoorziene, maar verstrekkende gevolgen. Had Renée Jones, geboren Bos, in het voorjaar van 2003 „ja” gezegd tegen de ministerspost die VVD-leider Gerrit Zalm haar aanbood, dan zou de Nederlandse politiek zich nu in rustiger vaarwater bevinden. Want haar weigering had tot gevolg dat Rita Verdonk werd aangezocht om minister voor vreemdelingenzaken te worden. Die zei geen „nee” en begon op dat moment haar, naar later bleek, turbulente politieke carrière.

Vriendinnen van Jones hebben het er nog vaak over met haar. Wat er zou zijn gebeurd als… Maar de nu 55-jarige Jones, die twee weken geleden begon als Nederlands ambassadeur in Washington, had voor zichzelf een weloverwogen keuze gemaakt. Ze wás geen politicus, had geen politieke ambities en was zelfs geen lid van de VVD die haar in het kabinet wilde hebben.

Ze had wel twee kinderen op de middelbare school zitten. En hoe je als minister ook in je privéleven geleefd kon worden had zij als topambtenaar van Buitenlandse Zaken vaak genoeg van dichtbij gezien. Dus bleef Jones bij ‘BZ’, waar zij naar eigen zeggen een boeiend beroep had.

Zij heeft dan ook nooit spijt gehad van die beslissing. En op dit moment al helemaal niet meer, nu ze als ambassadeur de wisseling van de wacht in de Verenigde Staten als gevolg van de presidentsverkiezingen van dichtbij zal meemaken. Afgelopen week liep ze al rond in Denver op de Democratische Conventie, om niets van het verkiezingscircus te missen. En om alvast de eerste contacten te leggen. Want dat is Renée Jones bovenal: een netwerker.

Daar weet ‘Den Haag’ alles van. „Waar je haar maar zou kunnen verwachten, is ze ook”, aldus een kenner van het circuit. Nooit op de voorgrond, maar ondertussen wel aanwezig. „Renée is een enorm sociaal wezen”, zegt haar ruim negen jaar jongere zus Mieke Bos vanuit Canada. „Ze is heel goed in het contact leggen met mensen van allerlei afkomst.”

Een eigenschap die haar goed van pas komt in haar nieuwe baan. Meedraaien in Washington, zeker als ambassadeur van een klein land als Nederland vergt inspanning. Nederland is ‘een kleine vis in een waanzinnig grote vijver’, heet het op de ambassade in Washington. Het is één grote strijd om aandacht. Kortom, het land dat niet automatisch meetelt, moet iets extra’s meebrengen. Dat zal Jones zeker kunnen, denkt bijvoorbeeld Rob Visser, die met haar in 1981 bij Buitenlandse Zaken begon en haar sindsdien niet meer uit het oog is verloren. Tegenwoordig is hij directeur-generaal bij het ministerie van Justitie. „Als zij binnenkomt, komt er iemand binnen”, zegt hij. „Zij is iemand die wordt uitgenodigd omdat zij iets heeft toe te voegen. Renée is geen klassieke krijtstreepdiplomaat.”

Jones kwam halverwege de jaren zestig als één van de eerste meisjes op het van oorsprong katholieke jongensinternaat De Breul in Zeist terechtkwam. Zij deed gymnasium. Slim, dat is zeker. Dat bleek al tijdens haar talenstudies Engels en Russisch in Antwerpen, waarbij ze de laatste studie cum laude afrondde. Studies die ze overigens combineerde met politicologie en economie. In Groot-Brittannië, waar ze daarna haar Master of Arts in Russian Studies haalde, leerde ze haar man de historicus Richard Jones kennen. Het was tevens de periode waarin Renée helemaal ‘in’ de Britse literatuur was. Voor uitgeverij het Spectrum verzorgde zij in 1978 de Nederlandse vertaling van het uit 1886 stammende boek The Mayor of Casterbridge, The Life and Death of a Man of Character van Thomas Hardy. Een „pedanterige autodidact”, schreef Bos in het nawoord bij het door haar vertaalde boek. Het was de eerste en enige keer dat zij zich als boekvertaler ontpopte, want het leerde haar dat vertalen „absoluut eenzaam werk” was en dus niets voor haar.

Kort daarop kwam zij in aanraking met de wereld van de diplomatie, toen zij als assistent van de Nederlandse landbouwattaché op de ambassade in Moskou ging werken. Op die post kreeg Jones het advies het diplomatenklasje van Buitenlandse Zaken te volgen. Ze was er, toen zij twee jaar later die raad opvolgde, de enige vrouw.

Op het departement maakte Renée Jones vervolgens de klassieke carrière met steeds een hogere functie op steeds een andere ambassade of plek op het Haagse ministerie. Na Moskou, ging het uiteindelijk naar de hoogste diplomatieke functie in Washington. En wederom: de eerste vrouw.

Met meer dan honderd medewerkers is de post Washington haast meer een uitgezonden departement dan een standaardambassade. De ambassadeur heeft de taak bepaalde dossiers ‘op een hoger plan’ te brengen als dat gewenst is. De ‘dossiers’ strekken zich uit van Afghanistan tot en met de invoer van Nederlands paardensperma.

Hoe zal het gaan in Washington? Oftewel, wat is de methode Renée Jones? Kennissen en collega’s hebben allemaal min of meer dezelfde waarneming. Dat is: engagerend te werk gaan. Zoekend en sturend, met veel vragen en volop ruimte voor gesprek. Niet voor status gaan maar voor het inhoudelijke. En zodanig onderhandelen dat de ander denkt te hebben gewonnen terwijl ze zelf haar zin heeft gekregen.

Noem het een vrouwelijke manier van leiding geven, hoewel Jones de eerste zal zijn om te ontkennen dat vrouwen zaken per definitie anders aanpakken dan mannen. Er zijn in haar optiek hooguit vrouwelijke en mannelijke eigenschappen: vrouwen kunnen iets beter luisteren, terwijl mannen de neiging hebben direct met hun eigen theorie te komen.

Jones heeft zich nooit gemanifesteerd als toonbeeld van een geslaagd emancipatieproces. Ze handelde er gewoon naar. Werkte bijvoorbeeld op de ambassades in Paramaribo en Washington door tot pal voor de bevalling van haar twee kinderen. Maar in Suriname en de Verenigde Staten waren werkende moeders dan ook een normaal verschijnsel. Dat het in Nederland minder normaal was merkte ze bij haar terugkeer naar Den Haag en de naschoolse opvang die geregeld moest worden. „Wat zielig voor de kinderen”, kreeg ze toen te horen.

Het zal een kwestie van tijd zijn, denkt ze zelf. Ze merkt dat er op haar ministerie steeds meer vrouwen op hogere posities komen. Tegelijk ziet ze dat Nederland blijft achterlopen bij het buitenland. „Toch gek, want in ons buitenlandbeleid zetten we actief in op vrouwenrechten.”

Jones trad uit de ambtelijke anonimiteit toen toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Jozias van Aartsen haar in 2000 benoemde als eerste mensenrechtenambassadeur van Nederland. „Een vuilnisbakconstructie waarin alle restjes worden gedumpt die men bij anderen niet kwijt kan”, schamperde GroenLinkser Marijke Vos in de Tweede Kamer. Haar huidige baas, maar toen nog CDA-Tweede Kamerlid Maxime Verhagen, stelde verontwaardigde Kamervragen nadat Jones gesluierd een bezoek aan Iran had gebracht. „Omdat je in Teheran als vrouw de vliegtuigtrap niet afkomt zonder hoofddoek”, was haar laconieke verklaring. Toen Jones drie jaar later als ambassadeur vertrok waren de Nederlandse mensenrechtenorganisaties overwegend positief.

Ze was de gedoodverfde kandidaat om de nieuwe secretaris-generaal, oftewel hoogste ambtenaar van het departement te worden. Dit keer zei ze geen „nee”. Met haar ervaring en kennis van het apparaat leek Jones de beste papieren te hebben. Totdat de benoeming naar het hoogste niveau werd getild.

Minister Maxime Verhagen gaf de voorkeur aan de diplomaat Ed Kronenburg. De bij Buitenlandse Zaken inwonende PvdA-politici Bert Koenders (minister voor Ontwikkelingssamenwerking) en Frans Timmermans (staatsecretaris voor Europese Zaken) waren voor Jones, maar legden zich uiteindelijk neer bij de wens van Verhagen. Een grote teleurstelling voor Renée, weten kennissen. Op het departement stelde Jones zich wel direct loyaal op tegenover de nieuwe secretaris-generaal. De teleurstelling was tijdelijk. Vriendin Maria Meyer: „Washington is voor haar toch een veel mooiere baan?”