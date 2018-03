Politie Ingoesjetië beëindigt protest

Nazran, 2 sept. De politie in de Russische deelrepubliek Ingoesjetië heeft gisteren met geweld een einde gemaakt aan een demonstratie van de oppositie. De ruim duizend demonstranten verzamelden zich na de dood van de journalist Magomed Jevlojev, die zondagavond stierf nadat hij in een politieauto in het hoofd was getroffen door een kogel. Volgens de autoriteiten was het een ongeluk, volgens de demonstranten werd Jevlojev vermoord. De betogers eisen een onafhankelijk onderzoek. Jevlojev was eigenaar van een kritische website in Ingoesjetië, dat wordt geleid door de Kremlingetrouwe Moerat Zjazikov.