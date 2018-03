Pleidooi CDA voor nucleaire energie

Het CDA heeft de discussie over kernenergie opnieuw aangezwengeld. CDA-fractieleider Pieter van Geel roept op zijn weblog ondernemers op om een vergunning voor de bouw van een kernenergiecentrale aan te vragen. Hij wijst erop dat het huidige kabinet weliswaar heeft afgesproken dat er deze regeerperiode geen centrales worden gebouwd, maar dat het tegelijkertijd volgens de wet is toegestaan om een nieuwe kerncentrale te bouwen.

Van Geel vindt de productie van kernenergie „onvermijdelijk”. „Nederland heeft kernenergie de komende decennia gewoon hard nodig”, aldus Van Geel. Ook minister Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken, CDA) brak gisteren een lans voor kernenergie. Hij stelde dat Nederland zich voor energie minder afhankelijk moet maken van het buitenland en zich meer moet richten op windmolenparken en kernenergie.

Het CDA stelt zich hiermee lijnrecht op tegenover coalitiepartner PvdA. Die wijst het gebruik van kernenergie af wegens het afvalprobleem. Minister Jacqueline Cramer (Milieu, PvdA) zei in maart op zijn vroegst in 2030 met de bouw van kerncentrales te willen beginnen.

Volgens Van Geel zijn wind- en zonne-energie niet voldoende om in de energiebehoefte te voorzien. PvdA-Kamerlid Diederik Samsom denkt dat Nederland in de toekomst wel in zijn energiebehoefte kan voorzien door het gebruik van duurzame bronnen en vooral door energiebesparing. „Dit land bespaarde het afgelopen jaar meer energie dan ooit, mede door de hoge prijzen”, zegt Samsom. „Het is de uitdaging om dat vol te houden. Dat scheelt uiteindelijk een kerncentraletje of vier.”

Negen procent van de Nederlandse stroom komt uit kernenergie. Daarvan komt iets minder dan de helft uit de kerncentrale in Borssele, die openblijft tot 2033. De rest wordt geïmporteerd..