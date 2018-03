Peter Paul de Vries (ex-VEB) koopt beursfonds Exendis

Amsterdam. Bijna een jaar na zijn afscheid als dé voorman van de kleine belegger keert Peter Paul de Vries terug op het beursfront. De voormalige directeur van de Vereniging van Effectenbezitters koopt met zijn investeringsmaatschappij 3L Capital het beursfonds Exendis op. Voor 39 cent per aandeel heeft hij al bijna 60 procent van de elektronicaproducent van drie grootaandeelhouders overgenomen. Op de resterende 40 procent van de aandelen zal hij een (verplicht) openbaar bod uitbrengen. De totale investering bedraagt bijna 690.000 euro. De Vries, zelf al sinds zijn jeugd een fervent belegger, wil de beursnotering van Exendis onder een nieuwe naam behouden. Het moet een investeringsfonds worden, gericht op belangen in middelgrote niet-beursgenoteerde bedrijven met een waarde van 10 tot 150 miljoen euro. Voor deze transactie heeft De Vries vorige week de houdstermaatschappij 3L Capital opgericht. Hijzelf is daarvan bestuurder en enig aandeelhouder. Vanuit de VEB heeft hij een medewerker aangetrokken, en De Vries is nog op zoek naar een analist en een fusie- en overnamespecialist. Exendis, uit Ede, is een nagenoeg leeg beursfonds, sinds het management twee maanden geleden de werkmaatschappijen heeft opgekocht.