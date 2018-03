Pelosi bezoekt Hiroshima

De voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, heeft vandaag in Hiroshima een bezoek gebracht aan het monument ter herdenking van de slachtoffers van de atoombom die op 6 augustus 1945 door de Amerikanen op de Japanse stad werd gegooid. Pelosi, die in rang direct na de vicepresident komt, is daarmee de hoogstgeplaatste Amerikaan die het monument ooit heeft bezocht.

Pelosi is in Hiroshima in verband met een ontmoeting van de G8 – een samenwerkingsverband van zeven industrielanden plus Rusland – en bracht samen met de vertegenwoordigers van de andere landen een bezoek aan het Hiroshima-monument. Iedere vertegenwoordiger legde bloemen neer.

Tot op heden heeft geen enkele zittende Amerikaanse president of vicepresident Hiroshima bezocht. Oud-president Jimmy Carter bezocht het monument in 1984, maar bekleedde toen geen officieel ambt.

Als gevolg van de atoombom kwamen in Hiroshima 140.000 Japanners om het leven. Bij de atoombom die de Amerikanen op 9 augustus 1945 op Nagasaki gooiden, kwamen 80.000 mensen om het leven. Op 15 augustus gaf Japan zich over.

Begin deze maand riep de burgemeester van Hiroshima, Tadatoshi Akiba, de Verenigde Staten op om een verbod op nucleaire wapens te steunen. Japan diende hiervoor in 2007 een motie in bij de Verenigde Naties. Volgens Akiba werd de resolutie door 170 landen gesteund, Amerika was een van de drie landen die tegen stemde. Japan nam na de Tweede Wereldoorlog een pacifistische grondwet aan. Sindsdien is het land de felste pleitbezorger van het voorkomen van de verspreiding van nucleaire wapens.(AP)