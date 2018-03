Pechhulp van Bovag

Bovag begint volgende week met een eigen hulpdienst voor automobilisten. Dat heeft de brancheorganisatie van garages gisteren bekendgemaakt. Bovag gaat hiermee de concurrentie aan met de twee andere pechdiensten: ANWB Wegenwacht en Route Mobiel.

Bovag Pechhulp gaat met zijn tarieven flink onder die van de twee concurrenten zitten. Bovag rekent 50 euro per jaar voor zijn lidmaatschap, dat een Europadekking inhoudt, inclusief Nederland en hulp in de eigen woonplaats. Bij de ANWB kost deze service rond de 90 euro. Route Mobiel (een dochterbedrijf van bankverzekeraar SNS Reaal) rekent 82,50. „Wij kunnen het goedkoper doen omdat we geen winstoogmerk hebben”, zegt een woordvoerder van Bovag, „we zijn een vereniging van garages en de pechhulp is een extra service van de garages aan hun klanten.”

Vrijwel alle garages van merkdealers in Nederland zijn aangesloten bij Bovag. Voorwaarde om van de Bovag Pechhulp gebruik te kunnen maken is dat de klant voor zijn onderhoudservice al is aangesloten bij een Bovag-garage. „Op die manier zijn we ervan verzekerd dat het aantal pechgevallen binnen de perken blijft”, aldus de woordvoerder.

Bovag gaat op dezelfde wijze werken als de andere pechdiensten: automobilisten kunnen zich via een alarmnummer melden. Vervolgens wordt het dichtstbijzijnde Bovagbedrijf ingeschakeld om de pech te verhelpen.