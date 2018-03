Paard Rufus van Pessoa test ook positief op doping

LAUSANNE. Het paard Rufus van de Braziliaanse ruiter Rodrigo Pessoa is bij een dopingtest na de individuele olympische springfinale van Hongkong positief bevonden. Het betreft de vijfde hippische dopingzaak van de Spelen. Ook bij Rufus werd een capsaicin-achtige substantie aangetroffen. Dat gebeurde eerder bij de paarden van de Duitser Christian Ahlmann, de Noor Tony Andre Hansen, de Ier Denis Lynch en de Braziliaan Bernardo Alves. Zij werden betrapt na de landenwedstrijd. Capsaicin is een stof die de zenuwen in eerste instantie overgevoelig maakt.