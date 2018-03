Overweldigend en urenlang onderhoudend

Opera Die Frau ohne Schatten van R. Strauss door de Ned. Opera en Ned. Philh. Orkest o.l.v. Marc Albrecht. Decor en kostuums: Wolfgang Gussmann; regie: Andreas Homoki. Gezien: 1/9 Muziektheater Amsterdam. Herh: t/m 28/9. Res.: 020 6255455. Radio 4: 20/9 19u.

Symboliek, daarom gaat het in Richard Strauss’ Die Frau ohne Schatten, waarmee de Nederlandse Opera gisteren met enorm publiek succes het nieuwe seizoen opende. Zelden in de nu 22-jarige geschiedenis van het Amsterdamse Muziektheater werd door zóveel grote stemmen zó krachtig gezongen en werd in de orkestbak zó overdonderend luid gespeeld als nu door het voortreffelijke Nederlands Philharmonisch orkest o.l.v. van Marc Albrecht in deze internationaal befaamde voorstelling van Andreas Homoki uit 1992.

Richard Strauss en librettist Hugo von Hoffmannsthal schreven met Die Frau ohne Schatten (1919) een moraliserend en uiterst complex sprookje over vrouwelijke vruchtbaarheid, opofferend moederschap en kinderen krijgen als garantie op de continuïteit van de mensheid. Er is nauwelijks uiterlijke handeling of een begrijpelijk verhaal aan de oppervlakte van de vier uur durende neo-Wagneriaanse opera. Dus moet de regisseur veel doen om een voorstelling te maken die ook het bekijken van al dat zingen waard is.

Harry Kupfer plaatste in 1992 in het Muziektheater de eerste enscenering in Nederland van Die Frau ohne Schatten in een enorme piramide. Het was een lichte, stalen constructie, symbolisch voor dood en nieuw leven, voor macht en hiërarchie. De keizerin, de dochter van een Japanse geestenkoning, moet zich menselijkheid verwerven, anders versteent de keizer.

Die menselijkheid blijkt uit het hebben van een schaduw en de keizerin probeert die te stelen van de vrouw van de brave textielverver Barak. Ze is een schrikwekkende feeks, wars van liefde en kinderen. De problemen van het keizerlijke paar en het arbeiderspaar vermengen en verhevigen zich, aangejaagd door de intrigerende voedster. Maar uiteindelijk, na beproevingen en loutering, overwint het goede en mogen de stemmen van de ongeboren kinderen jubelen.

De monolitische voorstelling van Kupfer, óók met een indrukwekkende vocale cast, was even imponerend als afschrikwekkend duister en ontoegankelijk. Homoki deelt de opera op in tal van korte scènes, waardoor het moeilijke verhaal beter wordt verteld en vooral ook onderhoudender. Barak is een verver en Homoki brengt dus Mondriaankleuren – rood, blauw, geel – op de scène tussen de twee witte wanden die zijn volgetekend met zwarte symbooltjes. Ze verdichten zich en leiden naar een geheimzinnige vagina.

Kupfer had twijfels aan de goede inborst van de mens: er moet moraal zijn, maar ideaal wordt het nooit. Ook Homoki toont wat scepsis. Aan het slot van zijn voorstelling heerst dezelfde verwarring als tussen de gelieven na de partnerruil in Mozarts Cosí fan tutte: ‘o ja, hoe hoort het ook alweer?’

Die Frau ohne Schatten met vijftien solisten is hier een triomf van perfecte casting met onder anderen Klaus Florian Vogt (keizer), Gabriele Fontana (keizerin), Doris Soffel (voedster), Terje Stensvold (Barak) Evelyn Herlizius (zijn vrouw). Het wonder van deze formidabele uitvoering is het onder leiding van de onvermoeibaar sterk dirigerende Marc Albrecht ineenvloeien van een aansprekende enscenering, met overweldigende muziek en zang. Zó hoort het in opera!