Overname zet versnipperde Duitse banksector in beweging

Een nieuwe bankencombinatie in Duitsland: opwinding in Frankfurt, het financiële hart van de Bondsrepubliek. Onrust onder het personeel en vragen bij de klanten. Commerzbank heeft de Dresdner Bank overgenomen. Het proces van fusiemanagement kan beginnen, geen routine in de Duitse financiële sector met zijn reputatie van onbeweeglijkheid.

Zondagavond viel de beslissing: de nummer twee van de Duitse banken, Commerzbank, koopt voor bijna tien miljard euro de nummer drie, Dresdner Bank. Samen blijven ze na de Deutsche Bank voorlopig op de tweede plaats staan, maar „de race naar de top is begonnen”, zei Martin Blessing, de bestuursvoorzitter van de Commerzbank gisteren op een persconferentie in Frankfurt.

Nog maar zeven jaar geleden werd de Dresdner ook al overgenomen: het Beierse Allianz – de grootste verzekeraar van Europa – kocht de bank voor 24 miljard euro. Het werd een catastrofe. Een combinatie van mismanagement, te hoge verwachtingen en financiële tegenvallers bezorgden Allianz een kater. De topman van dit in München gevestigde concern kreeg op een aandeelhoudersvergadering te horen: „Of u neemt afscheid van de Dresdner Bank, of wij nemen afscheid van u.”

Voor 9,8 miljard euro is nu afscheid genomen van de bank. Hoewel: Allianz neemt een belang van dertig procent in de nieuwe bankencombinatie en wordt daarmee grootaandeelhouder.

De Commerzbank was niet de enige partij met belangstelling voor de Dresdner Bank. De Chinese Development Bank, een staatsinstelling, toonde eveneens interesse, maar op het laatst werd bij Allianz als verkopende partij getwijfeld aan de ernst van de Chinese bedoelingen en mogelijkheden.

De overname heeft gemengde reacties opgeroepen. Minister van Financiën Peer Steinbrück vindt het een „goede beslissing voor Finanzplatz Duitsland”. De bestuurders en commissarissen van de Commerzbank zijn na maandenlange taaie onderhandelingen opgelucht. Voor de Dresdner Bank zijn de druiven daarentegen zuur.

De nieuwe bank is weliswaar met een balanstotaal van 1.117 miljard euro de tweede van Duitsland, maar wat het aantal klanten betreft – ruim elf miljoen – is zij groter dan de Deutsche Bank (balanstotaal 2.020 miljard euro; aantal klanten 9,7 miljoen).

Bankdeskundigen waarschuwden gisteren voor te hoge verwachtingen. Financieel hoogleraar Wolfgang Gerke meent dat het begrip fusiemanagement bij Duitse banken nog in de kinderschoenen staat en „tot nu toe niet bijzonder goed functioneert”. Zijn collega Dirk Schiereck vindt blijkens uitlatingen in het Handelsblatt dat de nieuwe combinatie weliswaar sterk is in zakenbankieren, maar betrekkelijk klein is in vergelijking met internationale banken. Commerzbank blijft volgens hem „een overnamekandidaat”. En Sparkasse-directeur Heinrich Haasis zei in diverse media dat de Commerzbank/Dresdner Bank de komende jaren vooral met zichzelf bezig zal zijn. Het „eigenlijke toekomstmodel”, aldus Haasis, is niet het multinationale bankconcern, maar de decentraal georganiseerde Sparkasse (spaarbank), met zijn directe band met de bevolking.

De overname heeft hoe dan ook de sterk versnipperde bankenwereld in Duitsland in beweging gebracht. Daarin was onder druk van de internationale financiële crisis al het nodige gebeurd. Ook menig Duitse bank bleek zich op de overspannen markt voor Amerikaanse hypotheken te hebben vergaloppeerd. Met als gevolg enkele bijna-faillissementen (IKB, Sächsische Landesbank, West Landesbank).

Bij met name de zogeheten Landesbanken, regionale banken in handen van regionale overheden, heeft dat een proces van consolidatie op gang gebracht. Waarmee één zuil van het driezuilige systeem van de financiële sector in Duitsland danig aan het veranderen is. De drie zuilen bestaan uit commerciële (private) banken, coöperatieve banken en banken in de publiekrechtelijke sector (de Landesbanken en Sparkassen).

De consolidatie is met de Dresdner-deal overgeslagen naar de commerciële sector. Onafhankelijke bankexperts zoals professor Wolfgang Gerke verwachten dat in Duitsland de komende jaren nog veel banken zullen fuseren, mede onder druk van Europese regelgeving. Mogelijke overnameprooi is de Duitse Postbank.

En het personeel? Bij een filiaal van de Dresdner Bank aan de Berlijnse Kurfürstendamm was de stemming gisteren bedrukt. Personeelsleden wilden weinig kwijt over de overname. Maar „er wordt hier geen feest gevierd”, zei een van hen. Even verderop zit een vestiging van de nieuwe broodheer die precies dezelfde diensten aanbiedt. De dubbelfuncties zijn te tellen; de werknemers vrezen voor hun baan.

Tot 2011 zullen door de overname geen gedwongen ontslagen vallen, heeft de Commerzbank verzekerd. Maar vakbond Verdi eiste gisteren harde garanties voor behoud van arbeidsplaatsen op de twee hoofdkantoren in Frankfurt en bij de vele filialen in het land. Een van de twee namen verdwijnt – vermoedelijk Dresdner – en uiteindelijk zullen enkele honderden vestigingen moeten sluiten. Op termijn zullen naar schatting in Duitsland 6.500 banen verdwijnen, 2.500 in het buitenland.

Maar niet alleen de baliemedewerkers van Dresdner Bank en Commerzbank hebben voor hun baan te vrezen. Ook hogerop ziet men de bui hangen. Volgens het Duitse tijdschrift Manager Magazin hebben alle bestuurders van Dresdner Bank, met uitzondering van voorzitter Herbert Walter, afgelopen zondag tegen overname door de Commerzbank gestemd. Reden: in de toekomstige raad van bestuur is geen plaats voor iedereen. En aangezien de Dresdner Bank de onderliggende partij is, was de conclusie snel getrokken: voor de meeste ‘Dresdnerianen’ is straks geen plaats meer aan de top.

De baas van de nieuwe combinatie wordt de bestuursvoorzitter van de Commerzbank, Martin Blessing (45). Hij is de kleinzoon van Karl Blessing, die man die in de jaren ’60 president van de Bundesbank was. De jonge Blessing moest met lede ogen aanzien hoe de koers van het aandeel Commerzbank na de bekendmaking van de overname in duikvlucht naar beneden ging. Op de beurs in Frankfurt heette het: de prijs is te hoog.

