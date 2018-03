Overname van bank Lehman op handen

De Korean Development Bank (KDB) is in gesprek over het vormen van een consortium om een deel van de door de kredietcrisis getroffen Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers over te nemen.

Dat zei het hoofd van de Koreaanse Ontwikkelingsbank, Min Euoo-sung, gisteren tegen verslaggevers. Lehman ligt al maanden onder vuur en wordt genoemd als het volgende grote slachtoffer van de kredietcrisis.

Min zei dat er gesprekken gaande zijn „om een consortium te vormen met private banken, omdat we geloven dat het wenselijker is om Lehman gezamenlijk over te nemen dan alleen”. Volgens Min is het lastig in te schatten wanneer de gesprekken tot concrete stappen leiden, omdat „we tot nu toe niet in staat zijn geweest om het verschil van inzicht met Lehman over de prijs te overbruggen”.

Min was tot begin dit jaar hoofd van de Zuid-Koreaanse afdeling van Lehman Brothers. Het is nog niet duidelijk hoe groot het belang in Lehman zal zijn dat het consortium wil kopen. Volgens de Britse krant Sunday Telegraph zou Lehman Brothers bereid zijn een belang van 25 procent te verkopen voor 6 miljard dollar (4,1 miljard euro). Lehman heeft dat geld hard nodig om de balans van de bank weer op orde te brengen. De krant meldde tevens dat Lehman ook alternatieven voor KDB onderzocht, waaronder het Chinese CITIC Securities en enkele staatsfondsen uit Abu Dhabi en Qatar.

De vrees bestaat dat Lehman, dat tot nu toe 8,2 miljard dollar afschreef om de kredietcrisis, later deze maand nieuwe verliezen bekend zal maken bij de presentatie van de derdekwartaalcijfers. Analisten houden rekening met een afschrijving van 4 miljard dollar. Sinds in maart dit jaar zakenbank Bear Stearns onderuitging en gered moest worden door concurrent JPMorgan Chase en de Amerikaanse centrale bank, gaan bijna wekelijks geruchten over Lehman. De beurswaarde van Lehman daalde 70 procent. De bank zit zwaar in riskante (subprime) hypotheken.

KDB, dat nu nog volledig in overheidshanden is, zit middenin een privatisering die in 2011 afgerond moet zijn. Eind 2007 had KDB in totaal 108 miljard dollar aan beleggingen in portefeuille.

