Overleven op het sportveld van de kerk

De First Baptist Church of McComb heeft alles wat een gelovige aan de Amerikaanse Golfkust nodig heeft. Zes zuilen die de ingang van het jarentachtiggebouw iets klassieks geven, een gigantische parkeerplaats voor de vaste kern van negenhonderd aanhangers, een ontspanningsruimte om te eten, te biljarten, te pingpongen. En natuurlijk een sportschool, een overdekte renbaan van 115 meter en twee basketbalvelden.

Het had deze week voor het eerst moeten dienstdoen om vijfjarigen kennis te laten maken met bijbelversen. Om mee te mogen trainen, of voor de meisjes om cheerleader te mogen zijn, zouden de jonge gelovigen eerst een vers uit het hoofd moeten leren. Op het programma staat onder meer Lukas 19:10: „The Son of Man came to find lost people and save them.”

Al dat fraais moet door orkaan Gustav even wachten en predikant Philip Alford heeft het daar zichtbaar moeilijk mee. Dan vermant hij zich: „De opvang die we nu leveren brengt mensen ook met onze kerk in aanraking.”

Op zijn basketbalvelden wonen deze dagen driehonderd hangende en huilende inwoners van New Orleans en omstreken. Per definitie „hebben ze niets en zullen ze naar nog minder terugkeren”. Zo worden ze althans omschreven door Alfords 23-jarige dochter, Erin. Zij laat alle geëvacueerden zich intekenen op een lijst zodat hun locatie bekend is en voorziet ze dan van een blauwe polsband. Als ze daarna blijven rillen – „afkickverschijnselen” – mogen ze van Erin een pijnstiller komen ophalen.

Terwijl de meeste aandacht van hulporganisaties, politici en media op de opvangcentra in grote steden als Memphis, Houston en Baton Rouge is gericht, zijn het juist de duizenden stadjes zoals McComb waar na deze orkaan relatief de meeste van de 2 miljoen geëvacueerden zijn terechtgekomen.

McComb is een karakterloze stad van 13.000 inwoners aan de snelweg, halverwege Mississippi’s hoofdstad Jackson en New Orleans, anderhalf uur naar het zuiden. Van de afslag rijd je zo op de grootste werkgevers van het stadje af. Luxe is McComb vreemd: er zijn een Comfort Inn-hotel, een Days Inn, een Economy Inn, net zoals een aantal tankstations en fastfoodketens Waffle House en Church’s. Door de slagregens zijn alleen de reclameborden zichtbaar.

McComb ligt midden in de als rampengebied aangewezen regio en kende vannacht nog plaatselijke tornado’s en een avondklok. De restaurants waren gesloten, de hotels overboekt en de sportzaal van de kerk lag vol.

In de praktijk ging dat zo: geëvacueerden reden verder door, naar het sportstadion in Jackson, maar werden weer richting de orkaan gestuurd. Daar was misschien nog wel plek.

Een ander geval is voorganger Alford. Hij legt net uit dat hij alle ingrediënten voor de maaltijden, de luiers voor de baby’s en de keukenroller bij het Rode Kruis kan declareren. Dan loopt zijn dochter het washok binnen. „Pap, de politie heeft net een paar mensen afgeleverd.”

„Zoals ik het zie, zitten we vol.”

„We hadden wat vertrekkers. Dat kindje van drie weken, haar vader...”

„Vol.”

„Het zijn er tien. Ze staan bij de balie. Vier volwassenen, zes kinderen.”

„Wie dropt ze hier nou zomaar af dan? Ik bel de po-po wel weer.”

Uiteindelijk krijgen ook zij een blauw bandje. En zoals in McComb op kleine schaal gebeurt, zo lijkt de grootste evacuatie uit de geschiedenis van de Golfkust overal te verlopen: ordentelijk.

Net als de rampenbestuurder van McComb – „dit wordt erger dan Katrina, sla brandstof en levensmiddelen in” – had burgemeester Ray Nagin van New Orleans van tevoren stevig ingezet. Gustav was volgens hem „de moeder aller stormen”.

De grote woorden van bestuurders spoorden aan, hun maatregelen maakten een voorspoedige evacuatie mogelijk. Bussen werden ingezet (na Katrina bleven die uit), de tegenliggende snelwegrijbanen werden opengesteld voor vertrekkende auto’s (na Katrina pas toen de vertrekkende auto’s al klem stonden).

De schade aan zowel McComb als New Orleans blijkt nu mee te vallen. In het snelwegstadje werd een boom naast de kinderspeeltuin van de First Baptist Church ontworteld en kwamen delen van het centrum zonder stroom te zitten, in New Orleans werden – volgens de politie – slechts twee achtergebleven inwoners gearresteerd. Nadat eerder in de Caraïben zeker 94 mensen omkwamen, staat het Amerikaanse dodental op zeven. Onder wie drie ziekenhuispatiënten en twee mensen die op weg naar veilig gebied op een boom botsten. Burgemeester Nagin zinspeelt erop de stad binnen enkele dagen weer open te stellen.

New Orleans kwam goed weg, honderd kilometer naar het zuidwesten was dat wel anders. Verline Billiot, haar twee zussen en een neef komen daar vandaan. Nu zitten ze in de kerk in McComb en treuren ze om hun – zo horen ze van achterblijvers – ingestorte daken en ondergelopen huiskamers. De Billiots kwamen hier zaterdagmiddag al aan – „ze zeiden dat het erg zou worden, ik ben graag voorbereid” – en moesten de nacht in hun auto doorbrengen. De kerk ging zondagochtend pas open.

Dan komt Verline’s 41-jarige dochter Wendy binnenlopen. Rillend, de tien passen naar de kerkdeur hebben haar doorweekt. Omdat huisdieren niet naar binnen mogen, slaapt zij ook maar op het parkeerterrein. „Van wat ik er van begrijp, heb ik geen huis meer.” Omgewaaid. Ze kan er even niet van praten. Na Katrina heeft ze niet meer hulp gekregen dan 600 dollar van het Rode Kruis. Omdat haar woning te groot is – beter: was – voor een woonwagen maar te klein voor een echte woning kon ze geen aanspraak maken op nauw omschreven hulpfondsen.

Elke keer dat het stormt, loopt haar huis onder – en omdat niemand haar daarvoor wil verzekeren wordt haar schade nooit vergoed. Ze wil het niet al te hardop zeggen, maar die mensen achter haar, op de veldbedden, hebben het maar getroffen. Ze hebben niks, maar worden wel geholpen. Nee, dan Wendy. „Ik voel me zo in de steek gelaten.”

