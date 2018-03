Overige films

Open Water (Chris Kentis, 2003, VS). Voor 13.000 dollar gedraaide, bordkartonnen griezelfilm werd surprise-hit op het Sundance-festival. Per ongeluk op open zee achtergelaten echtpaar wordt omringd door kwallen en haaien. RTL7, 20.30-22.10u.

The Island (Michael Bay, 2005, VS). Achtervolgingsfilm in een post-apocalyptische toekomst waarin mensen wachten om via een loterijsysteem te worden uitverkoren om naar ‘het eiland’ te gaan, de enige virusvrije zone op aarde. Al is dat paradijs natuurlijk weer eens niet wat het lijkt. Met Ewan McGregor en Scarlett Johansson. Veronica, 20.30-22.50u.

Running Man (Paul Michael Glaser, 1987, VS). Actiethriller is gesitueerd in wat men destijds als ‘nabije toekomst’ beschouwde. Arnold Schwarzenegger is kandidaat in tv-programma dat aarzelt tussen Opsporing verzocht en Wedden dat. Veronica, 22.50-0.45u.