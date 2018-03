Ouder-kind-relatie

Ik kwam een meisje tegen met wie ik op de lagere school in de klas had gezeten, en het meisje was natuurlijk een vrouw geworden, moeder van kinderen van de leeftijd die wij hadden toen etcetera, en we stelden elkaar een paar vragen en toen vroeg ik hoe het met haar broertje was – ik had ooit een dag gespeeld met haar broertje en ik had zijn naam verkeerd onthouden; ik had ’m al die jaren een Dennis gevonden, en toen zij zijn echte naam noemde, was het nog steeds een Dennis. Maar goed: ze zei dat ze ’m al acht jaar niet had gezien.

Ze zei het alsof ze zei dat ze nu een pak melk moest halen, dus zij vond het al heel lang heel normaal. Ze legde uit dat het iets was met hun vader, een zakelijk conflict – ze hadden ruzie gekregen over de zaak, en Dennis was boos weggegaan, en hij had na drie weken zijn vader opgebeld om sorry te zeggen. ‘Maar voor mijn vader hoeft het dan niet meer’, zei de zus van Dennis, en ze zei het alsof ze ook nog een half bruin bij dat pak melk moest hebben.

Kijk: mijn zwager is Egyptenaar en hij vindt eigenlijk dat mijn zus en hij onze moeder in huis moeten nemen, want het is familie, en familie stop je niet in een aanleunwoning. Mijn zus en ik vinden dat een beetje overdreven, en onze moeder ook, gelukkig, maar: hoe groot kan het verschil in familieliefde zijn?

Is de vader van Dennis een enkel exemplaar van een koppige botte lul, of was dat licht exemplarisch voor onze ouders, lieve generatie Next? Misschien zit ik al te lang in een bepaalde demografische groep (gezellig met jullie), maar is onze generatie liefdevoller? Kennen jullie ook maar iemand die later tegen zijn kind gaat zeggen dat het niet meer hoeft na een lullige ruzie?

Schrijver Walter van den Berg (37) schrijft de komende weken op dinsdag een brief aan de lezers van nrc.next.