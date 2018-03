Orkaan Gustav spaart New Orleans

Aan de Amerikaanse Golfkust is vandaag begonnen met het opnemen van de vooral materiële schade die orkaan Gustav er gisteren aanrichtte. In totaal vielen er zeven doden door de storm.

Gustav kwam gisteren, afgezwakt tot een orkaan in de categorie 2, aan het einde van de ochtend aan land bij Cocodrie, een stadje aan de Mississippidelta van Louisiana. Hij passeerde daarmee ongeveer 100 kilometer westelijk van New Orleans, dat afgelopen weekeinde op last van de autoriteiten werd ontruimd uit angst voor een herhaling van de ramp rond orkaan Katrina, in 2005.

De laaggelegen stad kreeg zware regenval en windstoten te verduren en het hoge water klotste op sommige plekken over de dijken en waterweringen heen, maar anders dan in 2005 liep de stad niet onder. Dit was onder meer te danken aan de stormvloedkering die na Katrina op sommige punten in de stad is aangelegd.

De autoriteiten lieten gisteren doorschemeren dat de circa 2 miljoen evacués de komende dagen waarschijnlijk alweer naar hun huizen kunnen gaan terugkeren. „Het opnieuw betreden van de stad zal dagen, geen weken op zich laten wachten”, zei burgemeester Ray Nagin.

Volgens gouverneur Bobby Jindal van Louisiana is de schade in zijn staat vooral materieel. Daken zijn van huizen gerukt, bomen omgevallen en wegen ondergelopen. Maandagnacht was de situatie volgens hem nog te gevaarlijk om helikopters het zwaarst getroffen gebied in te sturen om naar mogelijke slachtoffer te speuren.

Ook de talrijke olie- en gasinstallaties aan de Golfkust doorstonden het natuurgeweld relatief ongeschonden. In reactie hierop daalde de olieprijs gisteren enkele dollars.

Intussen heeft zich boven de Caraïbische Zee alweer een nieuwe tropische storm gevormd. Hanna zal mogelijk later deze week het zuidoosten van de Verenigde Staten bereiken.

Vandaag bevond Hanna zich boven de eilandengroep de Bahama’s. (AP, Reuters)

